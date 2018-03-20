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中央社

東森購物配息4元 今年獲利拚新高

中央社2018/03/20 19:45
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北20日電）東森國際旗下東森購物多元改造奏效，獲利揚升，董事會通過每股現金股利4元。法人看好東森購物今年獲利超標，將帶動獲利創新高，配息上看5元。

東森購物今天發布新聞稿指出，董事會19日通過每股配現金股息4元，今年1至2月營收新台幣23.36億元，每股稅後盈餘0.9元。東森購物去年營收139億元，獲利4.8億元，法人推估，2018年營收將可挑戰175億元，預估配息將達5元。

東森購物執行策略長王令麟表示，電視購物產業面對電商夾殺，美國電視購物龍頭QVC以創新社交體驗、併購、增加商品品項等策略殺出重圍，QVC控股母公司過去一年股票猛漲45%。

王令麟說，東森購物今年也將持續開創多通路營收與跨螢通路整合，包括電視購物、中華電信MOD、型錄、網路、行動APP、電話行銷、OTT平台、線下、直銷與內容行銷等多通路，今年年中也將於中華電信MOD開出專賣日本與韓國商品的購物台。

面對蝦皮購物持續直搗台灣電商，王令麟表示，在零售通路競爭激烈之下，商品差異化是突圍利器，因此東森購物自營商品策略自去年開始加強執行，去年已見成效；美妝保健與生鮮食品，已列為東森購物商品開發優先方向，保健食品更將同步進軍中國大陸市場。

東森購物指出，擁有880萬會員為龐大基礎，去年電話行銷營收創14.8億元新高，看好今年營收將成長到25億元，今年並將全力投入AI語音辨識，將每日來自客服端達5萬通電話內容，轉成精準行銷數據來源。

在全球布局方面，東森購物去年開始與韓國現代、日本亞朱蘭(ASSURAN)合作，積極擴大異業合作與策略結盟，並讓東森購物的美妝品朝向境外銷售。東森購物預計，未來3年內將持續進行購併計畫，包括團隊人才與技術，加速集團的發展與成長。（編輯：張良知）1070320

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