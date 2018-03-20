核二廠2號機最快21日起動 29日滿載發電

（中央社記者黃雅娟台北20日電）原能會發文同意核二廠2號機大修再運轉申請，台電表示，已派駐20餘人核安團隊於明天上午前進行最後一次安全檢查，如果沒有問題就可以接著起動程序，預計最快29日滿載發電。

台電發言人徐造華今天表示，中午收到原能會來函通知，同意核二廠2號機大修再運轉申請。為了確保機組的運轉安全，台電已經派出核安團隊20餘人，明天上午以前將再進行最後一次的安全檢查，如果沒有問題，接著依照大修後再運轉的起動程序作業。

為了慎重起見，包括海水冷卻系統、冷凝水循環系統、水質等都需要確認是否符合運作條件。根據台電規劃，機組預估起動至滿載約需9天。