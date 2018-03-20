僅存雄犀安樂死 北白犀前景堪憂

（中央社肯亞奈洛比20日綜合外電報導）保育員今天表示，世上最後一頭雄性北白犀在肯亞以安樂死結束生命，享年45歲。此後，全球北白犀僅存2頭雌犀。

這隻北白犀名叫蘇丹（Sudan），生前在奧佩傑塔自然保護區（Ol Pejeta Conservancy）受到武裝警衛保護，以防盜獵。園區聲明表示，蘇丹「因年齡相關的併發症導致肌肉和骨骼退化，再加上大面積皮膚創傷，原本正在接受治療」。

法新社報導，聲明指出：「牠的狀況在過去24小時嚴重惡化，不僅無法站立，還承受極大痛苦。獸醫團隊…決定將牠安樂死。」