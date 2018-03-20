僅存雄犀安樂死 北白犀前景堪憂

（中央社肯亞奈洛比20日綜合外電報導）保育員今天表示，世上最後一頭雄性北白犀在肯亞以安樂死結束生命，享年45歲。此後，全球北白犀僅存2頭雌犀。
這隻北白犀名叫蘇丹（Sudan），生前在奧佩傑塔自然保護區（Ol Pejeta Conservancy）受到武裝警衛保護，以防盜獵。園區聲明表示，蘇丹「因年齡相關的併發症導致肌肉和骨骼退化，再加上大面積皮膚創傷，原本正在接受治療」。
法新社報導，聲明指出：「牠的狀況在過去24小時嚴重惡化，不僅無法站立，還承受極大痛苦。獸醫團隊…決定將牠安樂死。」
理論上來說，蘇丹一死，北白犀就注定滅絕。
然而，科學家已採集了牠的遺傳物質，並著手研發體外人工受精技術（in-vitro fertilisation, IVF），企圖保障這一亞種存續。
由於亞洲中藥與葉門匕首握柄對於犀牛角需求的推波助瀾，烏干達、中非共和國、蘇丹與查德在1970與80年代爆發盜獵危機，境內北白犀遭大量消滅。
至於剛果民主共和國內僅存大約20至30頭野生北白犀，則在1990年代末和2000年代初期受到戰火波及而死。到2008年時，北白犀已被認定在野外滅絕。
此後，雌雄各二共4隻有生殖能力的北白犀，從捷克共和國皇宮鎮動物園（Dvur Kralove Zoo）轉移到肯亞的奧佩傑塔自然保護區，並寄予厚望，此一與牠們棲地相似的環境有助於牠們繁殖。
然而，儘管保育人員有觀察到犀牛交配，卻沒有成功懷孕。
保育人員也嘗試將一頭雄性南白犀與雌性北白犀進行交配，從而保存北白犀部分基因，可惜也不成功。
另一頭雄性北白犀蘇尼（Suni）在2014年10月自然死亡。（譯者：陳乃瑜/核稿：嚴思祺）1070320