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中央社

獲邀參與WHA機會低 台灣仍積極應戰

中央社2018/03/20 19:39
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者侯姿瑩台北20日電）中國大陸對台打壓加劇。知情人士今天說，今年爭取參與世界衛生大會（WHA）面臨的情勢更加艱難，能獲邀參與的機率「非常低」，但政府仍積極力洽友邦、友好國家支持，做各樣準備。

WHA是世界衛生組織（WHO）最高權力機構，每年開會一次，決定WHO政策方向。從2009年起，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA；但因中共打壓，去年台灣未能獲邀請參與WHA。

知情人士表示，自去年10月中國共產黨第19次全國代表大會結束後，中國大陸對台灣國際參與的打壓越來越大。雖然今年面臨的情勢更艱難，但政府還是會盡力爭取，希望獲得WHO發出的邀請函，讓台灣以觀察員身分參加WHA，由衛生福利部部長陳時中率團出席。

這名人士說，中國打壓台灣的例子，包括去年台灣申請參加18場WHO相關技術性會議，只有5場獲得參加；有些會議，並未告知台灣未能參與的原因，甚至還發生會議前一天才告知台灣不能參與的狀況。

他表示，另一個例子，是WHO人員與台灣官員接觸的態度也趨向保守，往往要求以「不期而遇」的方式見面。

面對艱難的情勢，知情人士說，政府仍是積極爭取友邦與理念相近國家支持台灣參與WHA，並協助向WHO進洽。到目前為止，有某一個理念相近國家的高層官員曾為台灣參與WHA，親自進洽WHO幹事長譚德塞（TedrosAdhanom Ghebreyesus）；友邦及理念相近國家也會持續向WHO秘書處跟幹事長進行聯合進洽。

對於如何爭取國際支持，知情官員表示，主要是強調台灣在國際衛生安全方面的貢獻；特別是先前SARS疫情的經驗顯示，防疫不能有空白的地方。另外，台灣在生產毒蛇血清方面，有許多值得分享給國際的經驗，這部分也可成為跟WHO協商的籌碼。

知情人士強調，WHO不能屈服中國壓力，「只替一個國家服務」，而忽略台灣的權益。中國不能用蠻橫方式打壓台灣，台灣盼爭取其他國家理解台灣面臨的處境。

今年WHA將於5月21日到26日在日內瓦召開。知情人士表示，目前因應各種不同的情境有不同備案；不論今年是否獲得邀請函，陳時中都會率團赴日內瓦，與其他國家衛生官員進行雙邊會談，也會舉行國際記者會等活動。

這名人士說，WHO幹事長的理念是強調地球上每個人的健康都該受到基本的照顧，但他的說法對台灣來說，是一種諷刺。

即便面臨很大的挑戰，知情人士說，外交部、衛福部等相關部會，會結合國內民間團體、海外僑胞的力量一起努力，爭取參與WHA，「絕對要讓台灣重返WHA」，不會讓台灣不能參加的狀況變成常態。（編輯：李淑華）1070320

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