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中央社

台達攜手清大成立電力電子研究中心

中央社2018/03/20 19:48
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韓婷婷台北20日電）台達電積極推動智能製造，致力產業升級，今天宣布與新竹國立清華大學合作成立「台達電力電子研究中心」，並舉行揭牌儀式，藉由產學密切接軌培育尖端研發人才。

台達電將捐贈研發、實驗相關設備及工業自動化產品，並派駐研發人員與清華大學電機系和動機系師生合作，持續投入電力電子及電源管理相關技術的深度研究開發。

台達機電事業群總經理劉佳容指出，電力電子為電源和工業自動化產品的核心技術，也是台達成為電源和自動化領先品牌的關鍵。新成立的「台達電力電子研究中心」，將藉助清大電機系及動機系現階段研究高效率電能轉換、新型馬達驅動控制、高速機電系統整合等前瞻技術，加速電力電子與電源管理等高階技術開發並應用於產業鏈中。

劉佳容指出，近年來，台達積極推動智能製造，需結合不同技術背景的高階人才，以跨領域技術整合，開發出最佳的整體解決方案；面對近年來的市場轉變和工業發展方向，台灣急需培養多方專業人才，致力產業升級。

他說，清大在人才栽培上著重學術與實務結合，於台達服務的校友皆展現出色的研發與技術長才，因此台達決定強化與清大的合作，培植未來發展所需要的核心技術以及人才。

清華大學副校長陳信文表示，培育專業人才、加強學術研究和產業發展的結合為清大最重要的目標，台達電是台灣工業界的領導品牌。

陳信文說，近年來，清華師生積極投入各項研發計畫，發表的學術成果和技術轉移數量快速增加。同時，清大配合政府智能製造政策，成立國家智能製造中心，積極與自動化產業密切交流，藉由這次與台達合作，可望將產業知識帶進校園，培養更多自動化領域上的專業人才，並促進雙方更多合作交流的機會。（編輯：林沂鋒）1070320

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