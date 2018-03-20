台達攜手清大成立電力電子研究中心

（中央社記者韓婷婷台北20日電）台達電積極推動智能製造，致力產業升級，今天宣布與新竹國立清華大學合作成立「台達電力電子研究中心」，並舉行揭牌儀式，藉由產學密切接軌培育尖端研發人才。

台達電將捐贈研發、實驗相關設備及工業自動化產品，並派駐研發人員與清華大學電機系和動機系師生合作，持續投入電力電子及電源管理相關技術的深度研究開發。

台達機電事業群總經理劉佳容指出，電力電子為電源和工業自動化產品的核心技術，也是台達成為電源和自動化領先品牌的關鍵。新成立的「台達電力電子研究中心」，將藉助清大電機系及動機系現階段研究高效率電能轉換、新型馬達驅動控制、高速機電系統整合等前瞻技術，加速電力電子與電源管理等高階技術開發並應用於產業鏈中。