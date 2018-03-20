聲寶擬現金減資每股2元 配息每股0.2元

（中央社記者潘智義台北20日電）本土家電品牌大廠聲寶公司今天董事會通過現金減資，擬辦理現金減資20%，退還每股新台幣2元股款給股東；加計擬配股息每股0.2元，股東每股合計可拿到2.2元現金。

聲寶公司表示，目前實收已發行股份為4億9900萬股，本次現金減資金額9億6800萬元，銷除股份9680萬股，現金減資比率為20%；計算方式為已發行股數4億9900萬股扣除庫藏股1500萬股，以4億8400萬股為計算基準，依各股東持股比例，每股退還現金2元，減資後實收資本額為38億7200萬元。