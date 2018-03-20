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中央社

今年中國兩會 習近平奪取政治大滿貫

中央社2018/03/20 19:47
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者邱國強北京特稿）在場內歡呼聲及場外質疑聲中，今年中國全國「兩會」終告落幕。中國國家主席習近平透過全票連任、極高票通過修憲及人事調整等取得政治「大滿貫」。

今年的「兩會」，除了擦槍走火意外加映的女記者「白眼事件」外，可說是習近平一個人的表演舞台，而且是直逼顛峰的秀場。

邁入中共總書記及中國國家主席第2任的習近平，或許在黨內面臨著暗潮洶湧。但形式上，從貴州當選中共19大黨代表，到內蒙古當選中國全國人大代表，再到北京當選連任國家主席，3場選舉，都是全票當選，可說一路滿貫。

這股滿貫氣勢，還恩澤他的嫡系人馬栗戰書及納編大將汪洋，也分別全票當選全國人大委員長及政協主席，氣勢磅礡，銳不可擋。

同時，習近平在黨內眾目睽睽下，迂迴地把政治盟友王岐山以退為進，以僅有1票反對的氣勢直登國家副主席，讓習王體制從骨子裡到檯面上正式成型，不但壓下了黨體制下的2號人物李克強，也限縮了其它6名政治局常委的施展空間。

習近平個人亦是如此，由他主導的修憲案、設置國家監察委、國務院機構改革等案，全都在習近平的強烈意志下高票通過。

此後，國家主席可無連任限制，習近平思想及中國共產黨領導的字眼，正式入憲；中共中紀委令黨官不寒而慄的偵查模式，透過國家及各級監察委可以延用到全國公務員；至於機構改革，由於黨務部門尚未定案，像是涉港澳台部門或領導小組是否整合，仍然撲朔迷離。

至於政府人事更迭，亮眼之處不多，但共同特徵都有習近平意志的斧鑿痕跡。除王岐山出任國家副主席且可能取得某些實權外，像是習近平首席財經智囊劉鶴直登國務院副總理、工作獲習賞識的外交部長王毅晉升國務委員兼外交部長，都有這些特徵。

此外，國家監察委主任由中紀委副書記楊曉渡接任，以及前國務委員楊潔篪未如外界預期升任國務院副總理，則是讓外界頗感意外之處。

但國家監察委屬副國級單位，由同級的政治局委員出任屬合適之舉，加上楊曉渡受習近平、王岐山信任，級別對得上、又是自己人，不算意外。

楊潔篪經由中共19屆一中全會晉升政治局委員，如果沒有擔任副總理，外界認為他最有可能的新職，是轉任黨內即將經過整併而新成立的外事單位，符合習近平的「大國外交」理念。這一新單位，職權有可能包括「一帶一路」等經濟領域。

果真如此，楊潔篪未來的角色將更形重要。因為他要執行的，可是習近平的「大國外交」。

總而言之，不計毀譽地為習近平取得政治「大滿貫」，恐怕是這次中國全國「兩會」的最大特色，也是唯一目的。（編輯：朱建陵/林克倫）1070320

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