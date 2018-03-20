深化無線通訊模組合作 研華認購海華私募1750萬股

研華表示，此次股權合作將結合海華無線模組標準品設計與生產優勢，強化研華無線通訊產品競爭力，透過 Design-in Service Business Model，協助客戶開發各類智慧無線連網裝置，研華也將協助海華加速進入工業物聯網之應用市場。

物聯網智能系統廠研華 (2395-TW) 今 (20) 日公告，由 100% 持股子公司研華投資，認購海華科技 (3694-TW) 私募普通股 1750 萬股，每股認購價格 17.1 元，總認購金額為 2.9925 億元，將加深雙方於無線通訊模組領域的合作，並加速推動工業物聯網應用發展。

研華董事長劉克振表示，研華長期策略就是要結合海華這類型夥伴，讓無線模組標準化、智能化、安全化，以降低智慧連網裝置的開發門檻與使用人工智慧的連線成本，並進一步結合邊緣計算與雲端大數據，形成智慧化應用場景與應用模式，進而推動商業模式的改變。

海華董事長程建中表示，海華目前無線模組出貨已位居產業領先地位，近幾年在智能家電、智能娛樂等消費型物聯網模組出貨也有不錯的成績，與研華合作將能擴大無線模組在工業物聯網方面的應用，並進一步往 AIoT 深化。