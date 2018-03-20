NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈侯友宜：歡迎年輕人加入競選團隊上原回歸處女秀　巨人請謝長廷開球不再害怕樓梯　更勝葡萄糖胺的法寶
中央社

遠傳攻物聯網商機 逾200家廠商響應

中央社2018/03/20 19:52
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者江明晏台北20日電）遠傳電信「物聯網生態圈」已有超過200家廠商加入；同時將推出完整的NB-IoT全球布局解決方案，協助業者有效掌握全球SIM卡流量與狀態，不用擔心產品出口後服務難以跟進。

遠傳表示，積極布局5G與NB-IoT，於2017年底率先啟動國內第一個物聯網生態圈，目前已有超過200家上下游軟硬體合作夥伴加入遠傳NB-IoT服務測試，橫跨交通運輸、醫療照護、傳統與高科技製造、公共環境監測、民生消費與零售等產業，預計3月底即可完成全台60%的NB-IoT網路涵蓋，遍及六都(台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市)及新竹市、宜蘭縣等主要人口涵蓋區。

遠傳將合作觸角積極延伸海外，目前除已與國際電信業者3HK成功完成NB-IoT漫遊測試外，並積極進行與中國大陸、歐洲、美洲及亞洲CONEXUS等國際夥伴加深合作範疇，擴展海外物聯網合作的商機。

此外，有鑑於國內廣大的外銷業者如機車、單車等產業，整車外銷比率逐年提高，遠傳將於近期推出完整的NB-IoT全球布局解決方案，提供「單一窗口(遠傳)、全球連網」的服務，業者不需與各國電信公司逐一洽談當地NB-IoT網路服務，遠傳在台灣會協助業者一站式完成所需，行銷全球。

同時透過遠傳提供的全球連線管理平台(CMP)，協助業者有效掌握全球SIM卡流量與狀態，實現車輛的即時監控管理、防盜防失竊、相關數據上傳、緊急救援、銷售分佈與統計分析等多元化服務，不用擔心產品出口後服務難以跟進。（編輯：楊玫寧）1070320

台達攜手清大成立電力電子研究中矽膠娃娃妓院爭議 議員要巴...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan