遠傳攻物聯網商機 逾200家廠商響應

遠傳表示，積極布局5G與NB-IoT，於2017年底率先啟動國內第一個物聯網生態圈，目前已有超過200家上下游軟硬體合作夥伴加入遠傳NB-IoT服務測試，橫跨交通運輸、醫療照護、傳統與高科技製造、公共環境監測、民生消費與零售等產業，預計3月底即可完成全台60%的NB-IoT網路涵蓋，遍及六都(台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市)及新竹市、宜蘭縣等主要人口涵蓋區。

（中央社記者江明晏台北20日電）遠傳電信「物聯網生態圈」已有超過200家廠商加入；同時將推出完整的NB-IoT全球布局解決方案，協助業者有效掌握全球SIM卡流量與狀態，不用擔心產品出口後服務難以跟進。

遠傳將合作觸角積極延伸海外，目前除已與國際電信業者3HK成功完成NB-IoT漫遊測試外，並積極進行與中國大陸、歐洲、美洲及亞洲CONEXUS等國際夥伴加深合作範疇，擴展海外物聯網合作的商機。

此外，有鑑於國內廣大的外銷業者如機車、單車等產業，整車外銷比率逐年提高，遠傳將於近期推出完整的NB-IoT全球布局解決方案，提供「單一窗口(遠傳)、全球連網」的服務，業者不需與各國電信公司逐一洽談當地NB-IoT網路服務，遠傳在台灣會協助業者一站式完成所需，行銷全球。

同時透過遠傳提供的全球連線管理平台(CMP)，協助業者有效掌握全球SIM卡流量與狀態，實現車輛的即時監控管理、防盜防失竊、相關數據上傳、緊急救援、銷售分佈與統計分析等多元化服務，不用擔心產品出口後服務難以跟進。（編輯：楊玫寧）1070320