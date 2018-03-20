NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈侯友宜：歡迎年輕人加入競選團隊上原回歸處女秀　巨人請謝長廷開球不再害怕樓梯　更勝葡萄糖胺的法寶
中央社

綠委:國務院官員來台不必遮掩 具一定意義

中央社2018/03/20 19:52
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者葉素萍台北20日電）美國國務院東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚20日至22日訪問台灣，民進黨立委羅致政說，美國國務院現任官員來台，不必遮遮掩掩，並出席公開活動，顯然有一定程度的政治意義。

美國在台協會今天表示，美國國務院東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚（Alex Wong）20日至22日訪問台灣，與台灣當局討論對美台關係具重要性的議題。

訪台期間，黃之瀚將於明天在台北美國商會謝年飯致詞；總統蔡英文也將出席台北美國商會謝年飯並致詞。

民主進步黨籍立法委員蔡適應認為，黃之瀚訪台，有三個觀察面向，一、台美交流是持續且穩定增強關係；二、黃之瀚不是因為台旅法通過才來的，而是本來就規劃要訪台；三、黃之瀚訪台過程中，一定會傳達美國政府對於台旅法通過之後，未來台美關係升級升溫的一些具體作法與建議，並跟台灣方面討論。

蔡適應說，過去台灣的重要人物無法訪問華府，台灣旅行法通過後，鼓勵美台之間所有層級官員互訪，但也不是突然間想去就去了，而是透過一些活動邀訪，逐步讓關係升溫。

蔡適應認為，黃之瀚相當程度會與外交部人員聊到此議題，這些議題，短期間內不會有明確答案，但對於雙方在共識上推動與理解，會有非常大的幫助；對於美國官員來講，來台灣訪問就更不用遮遮掩掩。

此外，他說，台美慢慢增溫，對雙方都會是好事，畢竟，有時候衝太快，容易引起第三方的誤判局勢，以為挑釁，引起不必要的誤會。

民進黨立委羅致政說，一般來講，國務院都會比較低調，這次黃之瀚訪台，有一定象徵的外交意涵。在台灣旅行法通過之後，這是非常正面積極的動作，落實台美之間官方、尤其是外交層級的互動往來，國務院派人來台參加活動，而且是個公開活動，顯然有一定程度政治上的意義。

羅致政指出，台旅法通過後，美方知道外界會放大解讀，但美國也不避嫌，顯然台美的交流是希望往常態方向發展，他也希望未來雙方從這個層級開始往上交流。

台灣智庫執行委員賴怡忠說，黃之瀚這次來，不是私下偷偷摸摸，而是有公開活動，也顯示，美國認為現在台美關係的發展，應該要按照台美自己本身發展關係的需要來推進，但也不會賦予它太複雜的政治色彩，而是在務實推進關係上面，「該做什麼就做什麼」，「我們也是樂見這樣的方式」。

賴怡忠說，台灣應是以審慎、正面的方向經營台美關係，不會四處公開宣傳說這是多偉大的突破；務實推展雙邊關係的需要之上，在有互信基礎之下，往前走。

賴怡忠也認為，不要把黃之瀚訪台，與台灣旅行法做太密切的掛勾，因為這兩件事是完全不同的事；這也顯示美國行政部門認為要發展台美關係應該在務實、推展關係的需要上面，處理彼此的互動，而不是給互動過多的政治色彩。（編輯：李淑華）1070320

台達攜手清大成立電力電子研究中矽膠娃娃妓院爭議 議員要巴...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan