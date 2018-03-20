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中央社

臉書疑違反FTC隱私協議 恐面臨天價罰款

中央社2018/03/20 19:56
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國聯邦貿易委員會（FTC）前官員佛拉戴克指出，臉書公司將數千萬用戶個資分享給替美國總統川普打選戰的資料分析業者，可能違反FTC的隱私權協議，恐遭罰天價金額。

華盛頓郵報報導，現任喬治城大學法學院（Georgetown Law）教授的佛拉戴克（David Vladeck），曾負責研擬FTC用來規範臉書公司（Facebook Inc.）如何處理用戶個資的劃時代合意判決（consent decree）。

他18日受訪時說，臉書將用戶資料提供給2016年美國總統大選期間替川普工作的「劍橋分析」（Cambridge Analytica）公司，「引發是否違反FTC合意判決的嚴重質疑」。

佛拉戴克曾任FTC消費者保護局局長，負責監督臉書疑似侵犯用戶隱私權一案的調查工作，並在2011年透過新制定的合意判決解決本案。

如今他說：「若FTC在某個時間點調查（臉書是否違反合意判決），不會令我意外。我預期他們會這麼做。」

臉書允許替「劍橋分析」工作的心理測驗app開發商取得估計數千萬臉書用戶個資，但臉書否認自身違反合意判決。除了下載這款app的27萬臉書用戶個資外洩，他們的臉書好友若在發文或轉貼新聞下方按讚，個資也會外洩。

佛拉戴克指出，若FTC證實臉書違反合意判決，每筆違規可能被罰4萬美元（約新台幣117萬元）。若如新聞所稱，5000萬用戶個資遭不當分享，則臉書恐面臨累計達數兆美元的罰金。

佛拉戴克表示，雖然臉書不太可能被罰這麼多錢，但最後罰金恐怕仍相當可觀。（譯者：張正芊/核稿：徐崇哲）1070320

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