兆豐銀衝刺消金 加強數位金融服務力

（中央社記者田裕斌台北20日電）兆豐金控旗下兆豐商銀今天召開行務會議，董事長張兆順表示，今年要提升消費金融業務比重，並加強數位金融服務能力，打破外界對兆豐銀只會做企業金融的印象。

過去兆豐銀給外界的印象，就是在企業金融、國際金融、財務操作領域具有優勢，其中，去年光是國際金融業務分行(OBU)及海外分行獲利金額就穩居本國銀行之冠，且占全行獲利比重達58%。

兆豐銀表示，消費金融業務轉型策略，將以數位化、年輕化為發展方向，在信用卡業務上，會持續推出具吸引力及題材性的聯名卡產品；消金放款方面，將特別著重房貸相關商品的開發；數位金融服務上，目前已擬訂全行數位發展計劃，將強化大數據分析、推動分行數位轉型，並加速導入AI(人工智慧)機器人、生物特徵辨識、區塊鏈等新興科技應用。