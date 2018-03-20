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中央社

兆豐銀衝刺消金 加強數位金融服務力

中央社2018/03/20 19:57
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北20日電）兆豐金控旗下兆豐商銀今天召開行務會議，董事長張兆順表示，今年要提升消費金融業務比重，並加強數位金融服務能力，打破外界對兆豐銀只會做企業金融的印象。

過去兆豐銀給外界的印象，就是在企業金融、國際金融、財務操作領域具有優勢，其中，去年光是國際金融業務分行(OBU)及海外分行獲利金額就穩居本國銀行之冠，且占全行獲利比重達58%。

兆豐銀表示，消費金融業務轉型策略，將以數位化、年輕化為發展方向，在信用卡業務上，會持續推出具吸引力及題材性的聯名卡產品；消金放款方面，將特別著重房貸相關商品的開發；數位金融服務上，目前已擬訂全行數位發展計劃，將強化大數據分析、推動分行數位轉型，並加速導入AI(人工智慧)機器人、生物特徵辨識、區塊鏈等新興科技應用。

此外，兆豐銀也定調今年是「財管元年」，希望透過新制度、新商品及新行銷方式，全力衝刺財富管理業務，擴大手續費收益，為兆豐銀創造獲利雙引擎。

張兆順也指出，過去1年兆豐銀行進行了全面改革，尤其是積極投入金檢缺失改善、防制洗錢制度建立，以及全行法遵文化再造，這些努力讓美國主管機關及獨立監督人都表示肯定；張兆順重申，法遵文化是銀行穩健經營的基石，未來仍然要持續致力於公司治理、風險管理及防制洗錢制度的改善工作。（編輯：黃國倫）1070320

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