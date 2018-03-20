矽膠娃娃妓院爭議 議員要巴黎市府介入

法國快訊週刊（l'Express）報導，這家妓院有4個矽膠娃娃，分別叫莉莉（Lily）、蘇菲亞（Sofia）、金（Kim）、甘蒂絲（Candice），使用費是每小時89歐元（約新台幣3200元）。

今年2月，一家妓院在巴黎第14區開張，裡面的「員工」不是性工作者，而是矽膠娃娃。這是巴黎第一次出現這種商業活動，地址沒有公開。

（中央社記者曾依璇巴黎20日專電）巴黎出現首例「矽膠娃娃妓院」，左派市議員認為涉及貶損女性，應視同賣淫，呼籲市政府關閉妓院；但妓院經營者反駁，他只是「出租玩具」。

妓院開張後，巴黎市議會的左翼共產黨團及左翼陣線（Front de Gauche）發起行動，打算今天向市府提出關閉這家妓院及禁止「新世代妓院」的請願。

共產黨團主席烏拉基（Nicolas Bonner Oulaldj）說，性愛娃娃承載的是貶損女性的形象，這家妓院可視為一種賣淫場所，妓院經營者則可視為皮條客。

妓院經營者路斯基（Joaquim Lousquy）早就料到會引起爭議，但他認為自己只是「出租玩具」而已。

20分鐘報（20 Minutes）引述他的話：「不知道接下來會發生什麼，很可能會有麻煩，也許警察過來檢查，也許市府和一些組織會來抗議……這是種賭注。」

他表示，「我們提供的是直接了當、乾淨、合法的服務，如果我們不得不屈服，那就屈服，但我們不會任人宰割」，還邀請市議員親自到場看看。

市府方面表示，表態支持或反對這家妓院是否應關閉，不屬於市府職權範圍，市府能做的是檢視這種情況是否合法。（編輯：郭中翰）1070320