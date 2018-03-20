每日一問賴清德　周錫瑋：幫年輕人找「育、業、房」

爭取國民黨新北市長提名的前台北縣長周錫瑋表示，今（20）日對行政院長賴清德的每日一問，尋找讓年輕人有未来的「育、業、房」；「育」就是協助年輕人的生育、養育，「業」就是創業與就業，「房」則為買房、租房。

周錫瑋呼籲賴清德，從8800億的前瞻基礎建設基金中，提撥1000億協助年輕人的「育、業、房」，就可以真正幫助年輕人成功的達到「育、業、房」，希望賴清德在年輕人創業時，多給予一些軟體的協助；如果賴清德需要他給一些的建議或協助，他很樂意跟賴清德來討論！

周錫瑋在「青年在新北，發展不是夢」的政策中指出，新北市可活化、規畫閒置可用的地方作為青年有屋，並分為初期租賃到立業後的購屋，最終讓年輕人有更多的彈性規畫生育；新北市三階段的住宅政策為住者有其屋，都更市府、各公營單位分配到的資產，交由市府代租、代管，不但定期有房租的收入，且可提供青年、社會住宅所用，協助年輕人在都市立足，進而置產，達成新北居的夢想。