每日一問賴清德　周錫瑋：幫年輕人找「育、業、房」

爭取國民黨新北市長提名的前台北縣長周錫瑋表示，今（20）日對行政院長賴清德的每日一問，尋找讓年輕人有未来的「育、業、房」；「育」就是協助年輕人的生育、養育，「業」就是創業與就業，「房」則為買房、租房。
周錫瑋呼籲賴清德，從8800億的前瞻基礎建設基金中，提撥1000億協助年輕人的「育、業、房」，就可以真正幫助年輕人成功的達到「育、業、房」，希望賴清德在年輕人創業時，多給予一些軟體的協助；如果賴清德需要他給一些的建議或協助，他很樂意跟賴清德來討論！
周錫瑋在「青年在新北，發展不是夢」的政策中指出，新北市可活化、規畫閒置可用的地方作為青年有屋，並分為初期租賃到立業後的購屋，最終讓年輕人有更多的彈性規畫生育；新北市三階段的住宅政策為住者有其屋，都更市府、各公營單位分配到的資產，交由市府代租、代管，不但定期有房租的收入，且可提供青年、社會住宅所用，協助年輕人在都市立足，進而置產，達成新北居的夢想。
此外，托育政策是牽一髮動全身的根本性問題，不能只針對公托不足單一來論定少子化結果，應該要思考為何大家都要選擇公托？政府是不是能提供市民更多元育托教育的優質選擇？現在年輕人養兒育女能負擔多少錢？青年人不敢生、生了沒能力養，政府除透過「育兒津貼」、「幼兒教育券」的補貼政策手段外，更需思考如何提升優質的托育，希冀達到「沒有最好，只有更好」的整合性目標。
周錫瑋說，青年創業與就業的部分，提供居住、生活、就創業的優質環境，創業初期的資金不足時，政府免費提供辦公室的租賃，等到年輕人的創意商品上市，並正式的營運獲利時，再繳回部分的利潤回饋政府；並提供包括提供創業基礎課程與相關的訓練、提供創業資金的扶持與擔保貸款等等，全方位創業支持的方案，挑選適當的地點設置新北國際創業孵化園區，及成立青年創業辦公室。