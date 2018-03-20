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中央社

在滬台人申請人才房享市民待遇 套房月租1.2萬

中央社2018/03/20 20:00
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者陳家倫上海20日電）為了響應中共對台政策，上海市楊浦區台辦今天帶媒體參觀「人才公寓」，台灣民眾申請資格比照「市民待遇」，獲准入住可享房租7折優惠，由於申請者不限台灣人，競爭很激烈。

中國大陸國家主席習近平今天表示，會與台灣民眾分享大陸發展機遇；「對台31條」政策中提到，將「逐步為台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等待遇」。兩會今天落幕，上海官方立刻組織媒體採訪相關對台作為。

楊浦區組織部人才工作科副主任科員王申表示，在滬台灣民眾有近半數住在楊浦區，此區域大學林立，創業者也多。楊浦區2017年下半年發布「台灣創業青年楊浦人才公寓申請指南」，大幅降低台灣民眾申請住房門檻。

根據申請指南，台灣民眾若在楊浦區創業，或服務的企業註冊地在楊浦區，拿持股證明或勞動合約、臨時住宿登記證，並繳納一個月的社會保險即可申請住房。在這份申請指南公布前，民眾欲申請必須連續繳滿一年社保。

這份申請指南給予台灣民眾「市民待遇」而非「超市民待遇」，符合資格的台灣民眾提出申請後，同時要面對中國大陸外省市以及外籍人士的競爭。目前楊浦區人才公寓房源共944戶，入住比例約8成，但台灣人不多。

上海市楊浦區人民政府台灣事務辦公室表示，目前有6名台灣民眾提交租住申請，其中2人已於2月遷入。此外，還有30多名台灣民眾正在洽詢。獲准入住的民眾可享市價租房7折優惠，合約採一年一簽，一般住3年，最多可住6年。

已入住的兩名台灣人分別為在楊浦區創業的林哲，目前入住約10坪的個人套房，每月房租人民幣2500元（新台幣約1.2萬元）；郁欣蓓則是楊浦區一家台資企業的幹部，她租的是約30坪的公寓，每月租金5800元。（編輯：林克倫）1070320

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