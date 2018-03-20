NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈侯友宜：歡迎年輕人加入競選團隊上原回歸處女秀　巨人請謝長廷開球不再害怕樓梯　更勝葡萄糖胺的法寶
中央社

FB個資外洩 涉案業者主管自爆選戰奧步

中央社2018/03/20 20:09
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社倫敦19日綜合外電報導）美國總統川普2016年選戰期間雇用的英國資料分析業者「劍橋分析」，其高層被媒體偷拍到，自爆可以透過賄賂、前間諜、假證件和性工作者等手段誘陷政治人物，讓對方就範。

劍橋分析（Cambridge Analytica）自稱助川普勝選有功，卻遭踢爆在使用者不知情或未經許可的情況下，擷取5000萬名臉書用戶的個資。臉書也宣布，已聘請一家數位鑑識公司調查個資外洩的後續。

英國第四頻道新聞台（Channel 4 News）進行臥底調查揭露，劍橋分析執行長尼克斯（Alexander Nix）自爆，劍橋分析在全球各地秘密投入選戰，包括利用鮮為人知的幌子公司或分包商運作。

在一次對話中，當被問到挖政治對手的黑料時，尼克斯說他們可以「將一些女孩送到候選人家中」、烏克蘭女孩「非常漂亮，我發現這招很有效」。

他在另一段對話中說：「例如我們會向候選人提供大筆資金，資助他的競選活動以換取土地。會錄下整個過程，在我們的人臉上打馬賽克，然後傳到網路上。」

根據英國的「反賄賂法」（Bribery Act）及美國的「海外反腐敗行為法」（Foreign CorruptPractices Act），向公務員行賄屬違法行為。

劍橋分析在美國註冊，在英國營運。

相關對話是2017年11月至2018年1月這4個月期間，在倫敦多家飯店進行的一連串會議中錄到的。第四頻道新聞台的臥底記者裝扮成「喬事人」，要幫有錢客戶搞定一切，好讓支持的候選人在斯里蘭卡當選。

尼克斯之外，劍橋分析全球政治（CA PoliticalGlobal）董事總經理滕博爾（Mark Turnbull）及劍橋分析資料長泰勒（Alex Tayler）也在場。

滕博爾描述在取得對手黑料後，劍橋分析如何小心翼翼發布到社群媒體及網路上。

在一連串會議中，這些主管吹噓劍橋分析及其母公司戰略溝通實驗室（Strategic CommunicationLaboratories）早就操作過全球超過200場選舉，包括在奈及利亞、肯亞、捷克、印度及阿根廷等國。

尼克斯遭控誤導國會的一個特別委員會，現在被要求要提供進一步資訊。他對相關指控一概否認。（譯者：鍾佑貞/核稿：何宏儒）1070320

環球晶圓獲利創歷史新高 擬...日航擴大招台籍空服 至少30名

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan