FB個資外洩 涉案業者主管自爆選戰奧步

英國第四頻道新聞台（Channel 4 News）進行臥底調查揭露，劍橋分析執行長尼克斯（Alexander Nix）自爆，劍橋分析在全球各地秘密投入選戰，包括利用鮮為人知的幌子公司或分包商運作。

劍橋分析（Cambridge Analytica）自稱助川普勝選有功，卻遭踢爆在使用者不知情或未經許可的情況下，擷取5000萬名臉書用戶的個資。臉書也宣布，已聘請一家數位鑑識公司調查個資外洩的後續。

（中央社倫敦19日綜合外電報導）美國總統川普2016年選戰期間雇用的英國資料分析業者「劍橋分析」，其高層被媒體偷拍到，自爆可以透過賄賂、前間諜、假證件和性工作者等手段誘陷政治人物，讓對方就範。

在一次對話中，當被問到挖政治對手的黑料時，尼克斯說他們可以「將一些女孩送到候選人家中」、烏克蘭女孩「非常漂亮，我發現這招很有效」。

他在另一段對話中說：「例如我們會向候選人提供大筆資金，資助他的競選活動以換取土地。會錄下整個過程，在我們的人臉上打馬賽克，然後傳到網路上。」

根據英國的「反賄賂法」（Bribery Act）及美國的「海外反腐敗行為法」（Foreign CorruptPractices Act），向公務員行賄屬違法行為。

劍橋分析在美國註冊，在英國營運。

相關對話是2017年11月至2018年1月這4個月期間，在倫敦多家飯店進行的一連串會議中錄到的。第四頻道新聞台的臥底記者裝扮成「喬事人」，要幫有錢客戶搞定一切，好讓支持的候選人在斯里蘭卡當選。

尼克斯之外，劍橋分析全球政治（CA PoliticalGlobal）董事總經理滕博爾（Mark Turnbull）及劍橋分析資料長泰勒（Alex Tayler）也在場。

滕博爾描述在取得對手黑料後，劍橋分析如何小心翼翼發布到社群媒體及網路上。

在一連串會議中，這些主管吹噓劍橋分析及其母公司戰略溝通實驗室（Strategic CommunicationLaboratories）早就操作過全球超過200場選舉，包括在奈及利亞、肯亞、捷克、印度及阿根廷等國。

尼克斯遭控誤導國會的一個特別委員會，現在被要求要提供進一步資訊。他對相關指控一概否認。（譯者：鍾佑貞/核稿：何宏儒）1070320