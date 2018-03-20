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中央社

行動經濟潮 超商兩龍頭拚便利服務

中央社2018/03/20 20:13
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者陳政偉台北20日電）政府與民間業者力推行動支付，統一超商表示，預計今年底非現金支付占比將提高至25%。全家則將信用卡載具、會員APP綁定手機條碼，提出發票無紙化、中獎自動歸戶的服務。

為推動行動支付，國發會日前召開行動支付跨部會研商會議，鎖定便利商店加強推廣，請經濟部輔導或補助超商提供誘因，也請財政部結合電子發票系統一次完成，提高使用便利性。

台灣進入行動經濟的時代，觀察通路的支付進展，現階段統一超商7-ELEVEN共提供17種非現金支付方式，占整體消費20%，以icash2.0與悠遊卡最多人使用，全年非現金支付使用人數超過3億人次。

統一超商icash2.0去年進入北捷與雙北公車，新增合作金庫、國泰世華2家聯名卡發卡銀行，更與中華電信推出手機icash2.0，進入行動支付領域。

統一超商總經理陳瑞堂今天表示，經過今年初國泰世華3大行動支付的優惠活動，提升行動支付在信用卡消費占比7到8成，活動結束仍有半數消費者持續使用。因此，預期今年底非現金支付占比將提高至25%。

全家便利商店針對行動經濟的趨勢，目前非現金支付方式有26種，將衝刺會員加值服務。利用MyFamiPort APP同步推出會員手機條碼服務，消費者使用My FamiPort APP綁定財政部手機條碼載具。

全家若使用現金結帳，只要出示全家會員條碼或報手機號碼，可以累積集點、儲存發票，透過全家MyFamiPay來支付、集點、存發票將可一次完成。

全家E-Retail事業部部長陳菀揚表示，將來信用卡載具、會員APP手機條碼載具服務，加上先前已可儲存發票的行動支付工具、電子票證，將有14種非現金支付工具支援發票載具儲存，預計1年省下的電子發票張數上看千萬張。

陳菀揚說，未來結帳發票將自動存入，不再有發票保存的困擾；若信用卡載具、會員APP綁定購物前已完成發票歸戶設定，並設定中獎獎金轉入金融帳戶，屆時發票中獎將主動通知並匯入帳戶，省去消費者對發票的時間。（編輯：張良知）1070320

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