看純網銀在台的發展性 玉山總座黃男州：原生客群很重

玉山銀行積極發展數位金融，「玉山日本跨境 e 指購」的第一家上線客戶就是日籍廉價航空香草航空，只要在香草航空官網購買國際航線機票，且單筆未滿 2 萬元，就可選擇在 7-ELEVEN 或全家便利商店繳款。目前首發上線是香草航空，未來消費通路將遍及航空、一般零售、藥妝、電器及百貨業等。

社群通訊軟體 LINE 有意在台申設純網銀，金管會也擬開放 2 張純網銀執照，對於純網銀在台灣的發展性，玉山金控 (2884-TW) 總經理黃男州今 (20) 日認為，有無「原生客群」的基礎很重要，如果要從零開始，純網銀的經營將會相當艱辛。

除了台灣的銀行業大舉發展金融科技，LINE 也有意來台灣設純網銀，搶進金融業務，連金管會主委顧立雄都透露擬開放 2 張純網銀執照並將比照傳統銀行，申請資本額新台幣 100 億元，相關方案預計 4 月出爐。

台灣銀行業一直存在 overbanking(銀行家數過多) 問題，純網銀在台灣是否還有發展性，對傳統銀行又將帶來什麼影響，都引發市場關注。

黃男州表示，包括中國大陸、日本、甚至以前歐洲等地都有純網銀，但要做純網銀很重要一點就是要有「原生客群」，以大陸微信來說，即有相當龐大的既有客群，起步才不會這麼艱辛。

黃男州認為，如果純網銀要從零開始，是很艱辛的路程，首先就會遭遇到知名度的問題，若對客戶知名度不夠，又無實體通路，客戶較難放心將資產放在純網銀中，再來則是法令層次也要跟得上純網銀的需求，若很多文件都需要親簽，純網銀會面臨執行問題。

黃男州強調，從整個通路發展歷程來看，顧客還是需要全通路的銀行，過去許多純數位的網路商店現在也朝著與實體商店結合，而不是侷限只能實體或只能數位。

黃男州認為，對銀行業而言，未來經營主要是塑造「生態系」(Ecosystem)，不但要跨界、跨虛實還要跨產業。

玉山銀行數位金融事業處資深協理劉美玲也認為，台灣不缺銀行，純網銀要有新的金融服務模式才能出奇制勝，以玉山銀行為例，就積極與年輕族群較常消費的場域接觸，創造與年輕客戶的接觸點，培養未來新的潛力客戶。