燃煤發電再起爐灶　「詹順貴們」真的愛台灣？

回想鹿港「反杜邦運動」中已故的粘錫麟，他從事環保運動從北打到南，全省跑透透，人人稱之環保老師。後勁還有一位羅金柱，由於他的堅持，迫使中油高廠關掉。他們都是一路走來始終如一，不受權與利的誘惑，反觀環保署副署長詹順貴，他可以說是表裡不一，為權為利，失去了理想。

七〇年代，一連串環保衝突，林園事件、反五輕、五三一事件、反杜邦、反六輕、反燃煤等環保事件，接踵而來。環保團體猶如初生之犢，他們有崇高理想，一路走來乾乾淨淨，不受政治、利益的誘惑，帶給政府、企業改革的壓力。

台灣七〇年代經濟發展帶給人民美好生活，但經濟發展過程中，連帶也產生了環保問題，台灣的環境受到了傷害，河川變黑，藍天不見了，飽受汙染的人民，無法忍受長期戕害，終於爆發嚴重環保衝突。

七〇年代環保運動，它帶來的衝擊，讓政府及企業面臨相當大壓力，政府開始進行環保政策工程改造，行政院成立環保署、縣市政府成立環保局，訂定規範要企業做好環境保護。

時勢所趨，國內知名大學紛紛設立環境工程系、研究所，做好環境保護的育才及研究工作。企業在政府及人民的雙重壓力下，不得不斥資改善環保，從先進國家引進環保科技，控制污染排放。

這些環保運動的前輩們，對台灣這塊土地做出最大貢獻，如果沒有他們無怨無悔的付出，我們現在的生活環境可能越來越糟。令人感嘆的是，台灣環保運動走過三十年了，像粘錫麟，羅金柱這些有理想、有理念的人已經愈來愈少，現在的環保人士反而充斥了太多「詹順貴們」！

詹順貴們説得口沫橫飛，滿口仁義道德，卻是專搞一些圖利之事，這樣的環保人士愈來愈多，他們努力爭取的是政治、金錢、學術舞台以及研究經費的利益。例如反國光石化的詩人吳晟，他真的是為了保護環境嗎？還是為自己的政治立場？他的女兒吳音寧可以成為台北農產公司的總經理，就是因為政治正確才獲得的酬庸。

台灣近二十年來的政府開發案、企業投資案，環保團體無所不反。蘇花公路死了二十多名大陸人，環保團體反蘇花改的聲量才降低，反國光石化造成台灣經濟發展停滯，這樣的損失卻是由全民來承擔。誰不知環境保護很重要，這些「詹順貴們」真的在保護環境嗎？若是真的愛護環境，怎麼會同意燃煤發電再起爐灶？

以前環保團體，有理想、有抱負，現在環保團體利用謊言欺騙人民，「霸凌」醜化開發單位，「霸凌」官員製造階級鬥爭，對不同意見者進行「抹黑」，誰也無法跟他們進行理性溝通，他們的行徑不禁令人感嘆，他們已經失去環保運動「原汁原味」的理想與道德。

現在的環保團體拿著「假」環境保護的大刀亂舞，其實就是偽君子，我們看見詹順貴的理想不見了，道德淪陷了，留下在潘朵拉「黑盒子」裡面的穢物，味道難聞。

政府施政應該是全面性的，不能只「顧環保」不看經濟，或是只要經濟不要環保，政府應該「發展經濟，控制環保」，讓人民有工作做、有錢買東西、有好環境可以生活，如此，才能創造政府、企業、人民多贏的局面。