臉書洩個資 路透：又多了一個離開FB的理由

臉書 (Facebook) 陷個資外洩風暴，週一股價重挫近 7%，為近 4 年最大單日跌幅；對此，路透社週二 (20 日) 刊出的分析報導稱，「用戶又多了個離開臉書的理由」。

協助川普贏得美國總統大選的廣告數據業者「劍橋分析公司」(Cambridge Analytica)，驚爆在未經許可的情況下，蒐集超過 5,000 萬名美國臉書用戶資料，引發安全性疑慮，導致臉書股價大跌，市值蒸發逾 300 億美元。

臉書強調，此事違反臉書規定，但並不算「被駭」，因為沒有任何人駭入系統。