花蓮善款爆爭議 有人申請退款也有人捐款

（中央社記者李先鳳花蓮縣20日電）花蓮震災善款監督委員會昨天宣布善款也可申請退回，今天完成退款共200萬元；但也有許多人捐款，共入帳447萬多元；21日起災後建築物倒塌或受損災戶等可申請補助。

花蓮大地震各界至今共捐助21億元善款，花蓮震災善款監督委員會討論將其中8億元用於觀光、石材業的紓困補助，引發爭議且要求退款。花蓮震災善款監督委員會宣布，有指定用途者，將依其意願運用善款；想退回善款者，也可申請退回。

花蓮縣社會處長陳玟祺說，截至今天下午5時，要求退回善款者有40筆、完成退款金額共200萬元；但也有高雄市佛教會成員抱著現金捐100萬元等多筆捐款，今天完成捐款有447萬多元。