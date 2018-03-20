影／雲林榮家養護園區　中彰榮家參觀見學

為使長輩了解其他榮家養護型的照護與服務，及輔導會配合政府長照政策及照顧榮民之積極作為，國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家，20日上午，由副主任邱文俊帶領房、戶長自治幹部、住民代表及相關服務幹部等，前往甫於今年2月8日啟用的雲林榮家養護園區參觀，並由主任黃昆宗親自接待。

雲林榮家主任黃昆宗於致詞時表示，新建的養護園區有四人房、二人房，共有401個床位，現已有300餘位長輩入住，另開放的41個一般民眾床位，也有20餘位民眾申請入住。



▲雲林榮民之家打造全新養護園區，中彰榮家副主任邱文俊帶住民代表及相關服務幹部等前往取經。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.20）

新家區一樓設有雲林榮服處、診所、復健中心、餐廳、百貨部、銀寶學苑和閱覽室等，也開放給社區民眾使用。二至四樓除辦公廳，規劃套房式的居家環境，走出房門就是寬廣的聯誼廳，還有空中花園、佛堂、基督堂以及避難空間等公共環境，除了提供溫馨與人性尊嚴之養護，也有健全的醫療照護，是長輩們愉悅安享晚年的好地方。



▲雲林榮民之家打造全新養護園區，中彰榮家副主任邱文俊帶住民代表及相關服務幹部等前往取經。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.20）

中彰榮家的長輩在參觀時，對養護園區採住群式照護規劃，除寬敝的住房，每個住群都有明亮交誼廳等活動空間，都覺得很有家的溫馨感覺，紛紛詢問空餘床位的狀況，除了私下向隨行的服務幹部表示，希望將來有需求的時候，請服務幹部協助轉介安置外，並於返回榮家後，會將雲林榮家養護園區嶄新、溫馨、便利及人性化的居住環境，轉達給有需要的長輩參考。



▲雲林榮民之家打造全新養護園區，中彰榮家副主任邱文俊帶住民代表及相關服務幹部等前往取經。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.20）

中彰榮家副主任邱文俊於參觀時表示，養護大樓中的各項安全設備，均領先於目前養護機構法令規定，各樓層也都規劃了避難空間及採用高等級防火建材，尤其有長輩離床警示、生理監控記錄等設備及醫療等，給長輩提供了更安全與便捷的照護服務，實在令人印象深刻。



▲雲林榮民之家打造全新養護園區，中彰榮家副主任邱文俊帶住民代表及相關服務幹部等前往取經。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.20）

參觀完養護園區後，中彰榮家一行人又前往餐廳觀摩廚房設施及炊爨作業，並與雲林榮家長輩們一起用膳，中彰榮家的長輩及服務幹部們於用餐時，頻頻稱讚，並比平常時多吃了許多。餐後，在雲林榮家主任及幹部們歡送下，中彰榮家的長輩們滿足且心情愉悅的離開，並頻稱不虛此行。