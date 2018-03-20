美股盤前─臉書洩個資、Fed利率決策會議在即 指數

週一美股收跌，道瓊工業指數跌 1.35%，標普 500 指數跌 1.42%，那斯達克指數跌 1.84%；陷入用戶資料外洩風暴的臉書，股價重挫 6.8%，創近 4 年最大單日跌幅。

台北時間週一晚間 8 點 37 分，Investing.com 數據顯示，道瓊期指上漲 0.01%，標普 500 期指上漲 0.08%，那斯達克期指下跌 0.01%。

Fed 將於美東時間週二、週三，召開利率決策會議，市場預期，Fed 會宣布 2018 年以來首次升息。

投資人將密切注意 Fed 主席鮑威爾的發言，觀察其內容，是否出現偏離漸進升息路線的跡象。

美國總統川普打算對中國進口商品加徵關稅，金額高達 600 億美元，目標鎖定科技與電信產業，最終被納入課稅清單的商品，可能多達上百項；據傳這項新措施，將於週五正式宣布。

歐洲股市方面，歐元區 Stoxx 50 指數上漲 0.07%，德國 DAX 指數上漲 0.09%，法國 CAC 40 指數上漲 0.07%，英國 FTSE 指數上漲 0.19%。

大宗商品方面，黃金期貨價格下跌 0.42%，至每盎司 1,312.30 美元；原油期貨價格上漲 1.01%，至每桶 62.76 美元。

美元兌一籃子 6 種主要貨幣的美元指數，上漲 0.19%，至 89.64。