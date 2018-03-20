臉書發言惹議 挪威司法部長請辭保政府

她在臉書上寫道：「我辭職，但我保證不會在國會默不作聲。」

法新社報導，李斯佐格隸屬反移民的右翼進步黨（Progress Party），譴責反對黨對她發動「純粹獵巫」，企圖使她噤聲。

李斯佐格逾一週以來飽受外界批評，今天透過臉書宣布請辭消息，讓保守黨總理瑟爾貝克（Erna Solberg）不用提出表決結果難以逆料的政府信任投票。

（中央社奧斯陸20日綜合外電報導）挪威司法部長李斯佐格（Sylvi Listhaug）9日在臉書發文，稱反對黨認為恐怖分子的權利比國家安全更重要，引發爭議。她今天宣布請辭，避免了可能的政府危機。

李斯佐格在記者會中表示，挪威國會儼然已變成「幼稚園」，若出現由工黨領袖史托爾（Jonas GahrStore）領導的政府，對挪威來說將是一場「災難」。

與此同時，總理瑟爾貝克表示，李斯佐格請辭是「優先考量政府合作和政治」。

瑟爾貝克在另一場記者會中還說：「李斯佐格是位勤奮的政治家，去職並不妨礙她日後再度出任部長。」

李斯佐格9日在臉書貼文，指控在野的工黨認為「恐怖分子的權利比國家安全更重要」，震驚全國。工黨曾是右翼極端分子布列維克（Anders Behring Breivik）2011年大屠殺時，鎖定攻擊的目標。（譯者：陳乃瑜/核稿：何宏儒）1070320