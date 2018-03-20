俄化學家自曝曾研發諾維喬克神經毒劑

法新社報導，林克指出：「他們現在仍然活著，這就代表根本不是諾維喬克系列毒劑，不然就是調配太差、使用不當。」

林克（Leonid Rink）接受俄羅斯新聞社（RIANovosti）訪問時說，他曾參與一項國家支持的計畫直到1990年代初期，還說莫斯科當局若下手毒害斯克里帕爾和他女兒，他們兩人早就死了。

英國當局指控俄國以諾維喬克毒殺前俄國雙面間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）和他女兒。

（中央社莫斯科20日綜合外電報導）俄國化學家林克今天向國營媒體透露，他曾參與官方計畫製造諾維喬克（Novichok）神經毒劑。這和俄國政府聲稱從未研發諾維喬克的說法相互矛盾。

他說：「或是兩人中毒後，英國人立刻使用解毒劑進行拯救，但這個情況必須是他們早就知道兩人中的是什麼毒。」

林克表示，他曾在封閉小鎮施卡恩（Shikhan）一所國家實驗室工作27年，並把諾維喬克的研發過程當作博士論文的基礎。

他指出：「施卡恩和莫斯科的一大群專家致力研發『諾維喬克』。」

俄國副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）上週表示，莫斯科當局從來沒有任何研發諾維喬克的計畫。

俄國外交部今天表示，這個說法依然是他們的立場。（譯者：陳彥鈞/核稿：嚴思祺）1070320