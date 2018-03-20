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娛樂

影／IU工作到昏倒　臉頰、手指都是瘀青

記者陳雅蘭／綜合報導2018/03/20 20:52
▲IU新戲中工作到昏倒，臉跟手都是瘀青。（圖／翻攝tvN YouTube、CHOCO TV提供 , 2018.3.20）
▲IU新戲中工作到昏倒，臉跟手都是瘀青。（圖／翻攝tvN YouTube、CHOCO TV提供 , 2018.3.20）

演歌雙棲的南韓藝人IU與李善均合作主演的電視劇《我的大叔》明晚在韓開播，這是她繼2016年的《步步驚心：麗》後，睽違一年半再回歸小螢幕，劇中她飾演冷漠無情的約聘職員，受到高層唆使尋找李善均的弱點，卻從中發現他的大叔魅力，這對相差20歲的對手戲，也讓人期待會擦出什麼火花。

該片日前釋出不少預告，主角形象也在今日公開。而在預告片中，IU飾演的李知安是一個冷漠刻薄的角色，生活困苦身兼不少分工作，每每弄得臉部及手都是瘀青，拚命工作還累到昏倒，讓觀眾看了直呼心疼。直到她遇到40歲的大叔朴東勳（李善均 飾），過著相同沈重生活的兩人，最後從彼此身上獲得了幫助。


▲《我的大叔》講述大叔與女孩互助的故事。（圖／翻攝tvN , 2018.3.20） 

IU此次新劇中的詮釋連製作組都表示：「這次最具戲劇性變化的演員非李知恩（IU本名）莫屬！」大力稱讚她傑出演技，不過首次擺脫可愛形象飾演冷漠女子，IU對於每每化著淡妝與黑眼圈，笑說：「我私下也變得有點冷漠了，比起原本的個性又更加木訥了。」 雖然如此，但她的新作仍讓觀眾期待。《我的大叔》3月22日起，每周四、五在愛奇藝台灣站、CHOCO TV上架播出。


▲《我的大叔》最新預告片。（影／擷取自tvN YouTube）

關鍵字iu李善均我的大叔
影／明道被毀容　硬闖《阿修羅》

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