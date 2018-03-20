影／IU工作到昏倒　臉頰、手指都是瘀青

演歌雙棲的南韓藝人IU與李善均合作主演的電視劇《我的大叔》明晚在韓開播，這是她繼2016年的《步步驚心：麗》後，睽違一年半再回歸小螢幕，劇中她飾演冷漠無情的約聘職員，受到高層唆使尋找李善均的弱點，卻從中發現他的大叔魅力，這對相差20歲的對手戲，也讓人期待會擦出什麼火花。

該片日前釋出不少預告，主角形象也在今日公開。而在預告片中，IU飾演的李知安是一個冷漠刻薄的角色，生活困苦身兼不少分工作，每每弄得臉部及手都是瘀青，拚命工作還累到昏倒，讓觀眾看了直呼心疼。直到她遇到40歲的大叔朴東勳（李善均 飾），過著相同沈重生活的兩人，最後從彼此身上獲得了幫助。