疑收格達費獻金 警拘留偵訊法前總統沙柯吉

63歲的沙柯吉先前一再拒絕接受約談，並否認指控。他表示，這是格達費政權分子為了報復他帶領法國加入美國為首軍事干預利比亞行動，而做的指控。這場軍事行動終止格達費對利比亞長達41年的統治。

法新社報導，由於已逝的利比亞強人格達費（Moamer Kadhafi）和兒子塞夫（Seif al-Islam）曾聲稱，他們提供沙柯吉2007年競選總統的經費，法國法官自2013年展開調查，並將焦點鎖定沙柯吉前友人朱瑞（Alexandre Djouhri）。

由於黎巴嫩裔法國商人達凱丁（Ziad Takieddine）2016年11月接受法國媒體訪問時，承認替格達費遞送塞滿3個手提箱的現金給沙柯吉，作為他首度競選總統經費，使得本案再獲進一步調查。

59歲的瑞士居民朱瑞，1月才在倫敦遭到逮捕，並獲保釋。但法國法官隨後對他2度發出逮捕令，朱瑞也在2月再遭審前羈押，訂本月28日出庭應訊。他在法國右派政治圈小有名氣，被捕前一再拒絕接受傳訊。

達凱丁當時受訪透露，他在2006年底和2007年初，三度攜帶格達費給沙柯吉的競選經費從黎巴嫩的黎波里（Tripoli）前往巴黎，每次攜帶的手提箱以200歐元和500歐元紙鈔裝滿150萬到200萬歐元現金。他說，這些錢是格達費的軍事情報首長塞努希（Abdallah Senussi）交給他的。

熟悉調查內情的消息人士還說，在沙柯吉總統任內擔任重要部長的賀德費（Brice Hortefeux），今天也因同案遭偵訊。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1070320