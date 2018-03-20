攻物聯網 遠傳3月底完成全台6成NB-IoT網路涵

遠傳指出，NB-IoT 服務測試橫跨交通運輸、醫療照護、傳統與高科技製造、公共環境監測、民生消費與零售等產業，除在國內保持領先地位，合作觸角也延伸到海外，目前除已與國際電信業者 3HK 成功完成 NB-IoT 漫遊測試外，並積極與中國、歐洲、美洲及亞洲 CONEXUS 等重要國際夥伴加深合作範疇，擴展海外物聯網合作的商機。

遠傳指出，看準國內廣大的外銷業者包括機車、單車等產業，整車外銷比率逐年提高，將在近期推出完整的 NB-IoT 全球佈局解決方案，提供「單一窗口、全球連網」的便利服務，業者不用與各國電信公司逐一洽談當地 NB-IoT 網路服務，遠傳在台灣會協助業者一站式完成，行銷全球。

遠傳指出，透過全球連線管理平台 (CMP，Connectivity Management Platform)，可協助業者有效掌握全球 SIM 卡流量與狀態，實現車輛的即時監控管理、防盜防失竊、相關數據上傳、緊急救援、銷售分佈與統計分析等多元化服務，相關應用情境將在下週 (3/27) 登場的 2018 智慧城市展展出。