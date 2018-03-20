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中央社

日本巨人隊捐款助花蓮 邀謝長廷開球

中央社2018/03/20 20:50
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者黃名璽東京20日專電）台灣旅日球星陽岱鋼效力的日本職棒讀賣巨人隊，球團與球員工會今天捐款協助花蓮地震後重建。駐日代表謝長廷也獲邀為晚間熱身賽開球，成為首位為巨人隊開球的駐日代表。

巨人球團及球員工會各捐贈100萬日圓（約新台幣27萬元），晚間在巨人隊主場東京巨蛋舉行捐贈儀式，巨人球團社長石井一夫及球員工會會長菅野智之代表捐贈，謝長廷代表政府接受，並分別頒贈感謝狀給巨人隊及球員工會。

捐贈儀式在東京巨蛋球場的本壘板附近舉行，現場有超過萬名球迷觀禮。

巨人隊晚間迎戰日本火腿隊，捐贈儀式結束後，巨人球團特別安排謝長廷為這場熱身賽開球。晚間6時球賽開始，謝長廷換上球團為他準備的帽子和球衣，站上投手丘奮力投出第一球。

駐日代表處表示，歷任駐日代表中，謝長廷是第一位應邀在巨人隊球賽開球的代表。

談到第一次在東京巨蛋開球，謝長廷開球後受訪說：「我不曉得那麼遠」，平常在觀眾席上看覺得蠻近的，現場看就覺得蠻遠的。

至於滿場球迷會不會有開球的壓力？他說，不會，但很怕球沒投出去，「肩膀出去這樣」。

談到給自己開球表現打幾分？謝長廷說：「動態標準的話應該60分，動態就是說配合年齡。」

記者詢問，目前收到日本各界賑災款項的現況為何？謝長廷說，一開始把募到的款項匯到衛生福利部專戶內；但3月5日、6日開始，國內指示要直接匯到花蓮縣政府救災專戶，所以現在是匯到花蓮縣政府。

他說，目前從駐日代表處匯出的賑災款項約2億日圓出頭。

巨人隊及球員工會也曾於2016年3月，各捐款100萬日圓協助台南地震重建。

花蓮縣2月6日深夜發生規模6地震，之後日本各界發起募款，包括日本雅虎基金捐贈逾1.4億日圓（約新台幣3866萬元）、影星阿部寬捐贈1000萬日圓、國會跨黨派議員聯盟日華議員懇談會捐贈100萬日圓、在野黨日本維新會捐贈1000萬日圓。福岡市政府及311大地震時受災慘重的南三陸地區商店街業者，也放置募款箱募款，為台灣及花蓮加油。（編輯：郭中翰）1070320

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