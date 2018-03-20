〈金管會報告搶先看〉台灣將可投資ETN商品 預計最

金管會將於本周四 (22 日) 赴立法院財委會進行業務報告，根據書面報告顯示，為擴大證券商業務範圍，金管會研議開放我國證券商發行指數投資證券 (Exchange Traded Note；簡稱 ETN)。據了解，目前有 10 家券商達到發行門檻的要求，其中，元大、富邦表態有發行意願，預估最快今 (2018) 年第 4 季國內市場可見到這類新商品。

全球首檔 ETN 商品是在 2006 年由美國巴克萊銀行所發行，追蹤高盛原物料指數，目前美國 ETN 檔數已發行 207 檔，歐美資本市場除了美國，英國、法蘭克福、巴黎泛歐交易所都有 ETN；亞洲包括日本、韓國、新加坡等也已有 ETN 商品，其中，韓國尤其成長相當迅速，在 2014 年 11 月，韓國只有 10 檔，但到了去年 11 月已大幅成長到 130 檔。

所謂 ETN，屬結合債券與指數股票型基金 (ETF) 特色的指數型證券，ETN 是以發行證券商的信用為擔保，發行不限資金用途的 ETN 商品，商品到期時，券商給付給投資人的報酬，需以商品發行當時宣告追蹤的 ETF 表現為報酬，ETN 是在證券交易市場交易，且投資人申購、賣回均以現金支付的有價證券。

同時，ETN 追蹤標的之指數應符合具備分散性與流通性、指數資訊充分揭露並易於取得等條件，且不得涉及新臺幣匯率指標。

金管會官員解釋，舉例來說，券商發行 5 年期追蹤台灣 50 的 ETN 商品，募集到新台幣 50 億元，但這 50 億元不限資金用途，也就是說，不一定要用來投資台灣 50 成分股或台灣 50，券商可把 50 億元作為其他用途使用，但是，當 5 年到期後，券商要給付給投資人的報酬，卻必須是這 5 年期間台灣 50 的表現報酬。

正因為 ETN 是以發行證券商的信用為擔保，因此發行的券商資格就有嚴謹要求，據金管會規畫，為強化對投資人之保障，明定證券商須符合淨值達 100 億元以上、資本適足率不低於 250%、財務狀況符合證券管理法令規定，及未受有警告以上處分等條件，才可以申報發行 ETN。

據金管會統計，目前有 10 家券商已達發行 ETN 的資格，分別為：元大、凱基、富邦、群益金鼎、永豐金、統一、日盛、元富、兆豐、華南永昌。

目前元大、富邦率先表達有意願發行連動到台股、陸股的 ETN 商品，估計最快要到今年第 4 季就會有 ETN 商品在台問世。

金管會官員表示，符合資格的證券商，若要申報發行 ETN，所追蹤之標的指數應先經證交所或櫃買中心認可，相關申報書件並應經證交所或櫃買中心審核，及加具審查意見後轉報金管會申報生效。另外，若 ETN 追蹤標的涉及外國標的指數，應於發行前逐檔向中央銀行申請許可。