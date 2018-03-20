券商資安分級管理 下半年有望上路

（中央社記者黃雅娟台北20日電）金管會今天宣布，證券期貨服務事業資本額新台幣200億元以上，將強制設立資安專責單位，其他相關業者至少應有1名以上資安人員，相關法案公告後，將給予業者6個月輔導設置完成。

金融監督管理委員會表示，將修正「證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則」部分條文。

金管會證券期貨局副局長周惠美表示，修法重點主要有4項，除了規定應該建立內部檢舉制度外，要求設有國內外分公司的事業，應該建立集團層次防制洗錢及打擊資恐計畫。

此外，由於各個公會跟公司都已經有資料庫，考量國外分公司規模及業務不一，過去要求應該建置當地法規資料庫的規定，這次將刪除。