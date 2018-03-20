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中央社

券商資安分級管理 下半年有望上路

中央社2018/03/20 21:14
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者黃雅娟台北20日電）金管會今天宣布，證券期貨服務事業資本額新台幣200億元以上，將強制設立資安專責單位，其他相關業者至少應有1名以上資安人員，相關法案公告後，將給予業者6個月輔導設置完成。

金融監督管理委員會表示，將修正「證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則」部分條文。

金管會證券期貨局副局長周惠美表示，修法重點主要有4項，除了規定應該建立內部檢舉制度外，要求設有國內外分公司的事業，應該建立集團層次防制洗錢及打擊資恐計畫。

此外，由於各個公會跟公司都已經有資料庫，考量國外分公司規模及業務不一，過去要求應該建置當地法規資料庫的規定，這次將刪除。

在資安部分，資本額新台幣200億元以上，應該參照一般銀行，設立資安專責單位，並有資安主管及至少2名資安人員；資本額100億元以上未達200億元者，應備有資安主管及至少2名資安人員；資本額40億元以上未達100億元者，則應有資安主管及至少1名資安人員；資本未達40億元者，則至少應有1名資安人員。

而目前資本額200億元以上的相關業者共3家，分別為元大證券、凱基證券及群益證券，影響最大；資本額100億元以上未達200億元者，共有6家券商；資本額40億元以上未達100億元者，則共有11家券商、2家證金事業。

金管會估計，近期修正草案將會刊登行政院公報，草案公告30日內將搜集外界意見，確認修正條文後，將於準則實施後發布，並給予業者6個月輔導期完成相關單位及人員編制。（編輯：林沂鋒）1070320

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