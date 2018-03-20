WSBL／例行賽最後一周　電信力挫台元晉冠軍賽還有望

第13季WSBL今晚起展開例行賽最後一週賽程，台元此役失誤過多自亂陣腳，讓中華電信下半場拉開差距搶下勝利，終場60-51擊退台元，電信晉級冠軍賽機會尚存一絲機會；國泰人壽則在上半場即取得遙遙領先，終場98-59輕取台電。
中華電信只要再輸一場即與冠軍賽絕緣，而台元只要在本週三場比賽中贏得其中一勝即可取得冠軍賽門票，今晚兩隊交手中華電信求勝企圖強烈，上半場即取得10分優勢，第三節台元雖一度逼近，連續的失誤產生又讓電信將分數拉開，台元整場比賽發生多達24次失誤成為本場輸球致命傷，終場中華電信60-51贏球，保住進冠軍賽一絲希望。
中華電信陳晏宇攻得全隊最高15分、王維琳14分7籃板；台元以陳萓峰12分最高，得分主力吳盈潔受制於對手嚴防命中率不佳13投僅2中得到7分。
另一場比賽國泰人壽並未遭到台電太多抵抗，首節即轟進32分取得大幅領先，終場98-59輕鬆贏球，國泰先發五人得分皆達雙位數，林育庭21分最高、黃英利16分7助攻、楊晴與鄭伊秀、陳鈺君各得12分，台電則以張詩婕與郭佳紋12分最多。
明晚在新北市板橋體育館續有兩場WSBL賽事進行，晚間六點台元出戰國泰人壽、晚間七點四十分台電出戰中華電信，本季全部賽程免費入場，球學頻道提供網路直播服務(直播網址wsbl.choxue.com)。