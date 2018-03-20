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中央社

瓶裝水含塑膠微粒 歐盟要廠商負責

中央社2018/03/20 21:28
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者唐佩君布魯塞爾20日專電）全球有些瓶裝水受到塑膠微粒污染，引起衛生福利部食品藥物管理署重視，歐洲聯盟（EU）今天表示，明確要求瓶裝水中不得含塑膠微粒，廠商必須負擔責任。

美國非營利媒體組織Orb Media近日表示，全球一些知名品牌瓶裝水受到塑膠微粒污染，包括Aqua、Aquafina、Dasani、依雲（Evian）、雀巢優活（Nestle Pure Life）和聖沛黎洛（San Pellegrino）瓶裝水。有的廠商反駁這項實驗的透明度不足。

食藥署16日表示，對瓶裝水展開監測，並了解各國未來作法。

台灣進口一些歐洲品牌礦泉水，歐盟執行委員會衛生、食品安全和能源辦公室發言人帕杜拉魯（AncaPaduraru）在回覆中央社記者詢問時表示，關於礦泉水中的污染物，歐盟立法非常明確，「瓶裝水中不得含有污染物，塑膠微粒也不例外」。

帕杜拉魯說，歐盟要求所有包裝食品在進入市場時都必須是安全的，因此業者必須承擔這個責任；此外，歐盟將研究這個問題，相關研究中心會進一步分析、釐清食品中包括瓶裝水中的塑膠微粒含量問題，並評估風險。

她說，正如歐盟執委會副主席堤孟思（FransTimmermans）先前強調，必須阻止塑膠進入水、食物甚至人體中，塑膠微粒是人類的威脅。（編輯：郭中翰）1070320

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