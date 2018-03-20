影／福安宮糖廠媽抵北港　睽違60年相聚依依不捨

虎尾福安宮糖廠媽「願行千里 環島賜福」20日清晨五點抵達北港鎮鎮郊，北港朝天宮派出聖駕車及多位董監事前往迎接，六點神轎抵達朝天宮駐駕休息，首先進行會香祭拜北港媽祖儀式，同時以大師名畫贈送朝天宮進行宗教文化交流。福安宮主委王明崑表示，福安宮糖廠媽已有六十年沒有到北港了，這次很難得北港媽與糖廠媽姊妹有相聚的機會。

20日上午朝天宮於厚生大樓準備豐盛早餐給隨香人員享用，休息期間與朝天宮進行宗教文化交流，由隨香兩位畫家大師各畫一幅名作贈送朝天宮留存，旅日名畫家李鴻儒大師畫一幅「聖馬朝天願行千里」，名畫家陳玄茂大師畫「願行千里朝天后」，七點糖廠媽神轎起駕踏上環島賜福旅程，但當神轎上北港大橋時天上下起大雨，令眾人有依依不捨的感覺，應驗「聖德均霑 神人共慶」。