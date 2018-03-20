影／福安宮糖廠媽抵北港　睽違60年相聚依依不捨

虎尾福安宮糖廠媽「願行千里 環島賜福」20日清晨五點抵達北港鎮鎮郊，北港朝天宮派出聖駕車及多位董監事前往迎接，六點神轎抵達朝天宮駐駕休息，首先進行會香祭拜北港媽祖儀式，同時以大師名畫贈送朝天宮進行宗教文化交流。福安宮主委王明崑表示，福安宮糖廠媽已有六十年沒有到北港了，這次很難得北港媽與糖廠媽姊妹有相聚的機會。
20日上午朝天宮於厚生大樓準備豐盛早餐給隨香人員享用，休息期間與朝天宮進行宗教文化交流，由隨香兩位畫家大師各畫一幅名作贈送朝天宮留存，旅日名畫家李鴻儒大師畫一幅「聖馬朝天願行千里」，名畫家陳玄茂大師畫「願行千里朝天后」，七點糖廠媽神轎起駕踏上環島賜福旅程，但當神轎上北港大橋時天上下起大雨，令眾人有依依不捨的感覺，應驗「聖德均霑 神人共慶」。
環島賜福活動於19日晚間11點30分啟程，展開為時13天(3/19-4/1)的環島會香暨鹿港謁祖進香活動。虎尾鎮長林文彬表示，透過願行千里、環島賜福，期望能將媽祖的慈悲憐憫之心賜福全台各地，尤其日前花蓮大地震造成的傷亡及損害，糖廠媽祖也將在花蓮吉安鄉聯合西螺福興宮(太平媽) 共同舉行聯合遶境為花蓮祈福，活動除宣揚媽祖慈悲濟世精神外，更要行銷雲林農特產及在地宗教文化資產。
虎尾福安宮主委王明崑表示，為歡喜迎接一年一度天上聖母神明誕辰的到來，籌備為期十三天，計有六、七十多座廟宇的環島會香暨前往彰化縣鹿港謁祖進香活動，於19日（農曆二月初三日）晚上11時15分鳴炮起駕，將於31日（農曆二月十五日）、4月1日（農曆二月十六日）兩天，於彰化縣溪州鄉菜公村北聖天宮(濁水溪北岸)至雲林縣莿桐鄉饒平村廣興宮(濁水溪南岸)，舉辦全國吉普車擺姿競逐及護駕「糖廠媽~潦溪溯源」的過溪儀式，到時候將有全國五、六百輛的大、小型吉普車到場參加。