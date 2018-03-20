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中央社

參與世界醫學生聯盟遭打壓 外交部盼獲平等待遇

中央社2018/03/20 21:33
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者侯姿瑩台北20日電）媒體報導，台灣醫學生聯合會日前接獲世界醫學生聯盟（IFMSA）通知，因世界衛生組織要求，須在官網將所屬國籍改為「台灣，中國」。外交部表示，期盼IFMSA給予所有會員平等一致待遇。

自由時報等媒體報導，台灣醫學生聯合會去年12月接獲IFMSA通知，因世界衛生組織（WHO）要求，必須在官網將台灣醫學生聯合會國籍由「Taiwan」改為「Taiwan, China」。

對此，外交部發言人李憲章今天晚間表示，外交部全力支持台灣醫學生聯合會捍衛會籍權益的努力；WHO秘書處「只為中國政治目的服務的做法令人遺憾與不齒，難以贏得會員及國際社會尊重」。

他說，外交部期盼IFMSA堅守專業中立的立場，給所有會員平等一致的待遇，並確保會員參與地位不受任何政治問題干預、剝奪。外交部也呼籲IFMSA各國會員正視WHO不當政治干預的嚴重性，立即向WHO秘書處表達抗議。

李憲章表示，WHO屈服、配合政治壓力，施壓非政府間國際組織打壓台灣非政府組織的國際參與，不僅違反WHO憲章的精神、剝奪台灣人民權利，更不尊重IFMSA等國際非政府組織作為專業、自主組織的運作。

同時，李憲章說，放任中國以政治影響力干擾WHO秘書處以及國際非政府組織的運作，無益國際醫衛合作。中國持續以霸道手段打壓台灣人民參與國際會議、活動，「只會引起台灣人民反感，致使兩岸關係漸行漸遠」。（編輯：林沂鋒）1070320

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