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中央社

陸委會：中國大陸應承擔台海區域和平使命

中央社2018/03/20 21:47
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者林克倫台北20日電）針對中國大陸領導人相關涉台談話，陸委會今晚表示，其關鍵應在於落實「傾聽民意、擴大民主參與、及保障人權與自由」，並真正承擔維護台海與區域和平穩定的責任。

陸委會表示，當前中國大陸進行制度變革與人事更替、宣示致力實現其發展目標與願景，其關鍵應在於落實「傾聽民意、擴大民主參與、及保障人權與自由」。

陸委會指出，面對兩岸新形勢的變化，中國大陸一再採取負面手段，強迫台灣接受其片面設定的兩岸關係發展方向，無視台灣尊嚴與民意期待，且拒絕透過心平氣和的溝通改善雙方關係，這些均非有助兩岸正向發展的健康舉措。

陸委會表示，近期陸方更片面加大推動對台統戰措施，磁吸台灣人才、資金、技術挹注自身經濟發展，與真正互惠交流的理念背道而馳。

陸委會強調，唯有北京當局將心比心、換位思考，在過去歷史事實與基礎上求同存異，兩岸互動環境才有改善空間，也才可能觸及心靈契合。

陸委會表示，兩岸關係的良性開展是兩岸人民的期待，也是雙方的責任，政府有維護國家主權尊嚴與民眾權益福祉的堅定信念，也期許中國大陸領導人在進入全新執政階段的同時，能夠跳脫強勢威嚇的思維窠臼、尊重兩岸現實，展現對人民與歷史負責的態度，秉持圓融、中道的傳統政治智慧，尋求兩岸關係的突破。1070320

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