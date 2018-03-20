陸委會：中國大陸應承擔台海區域和平使命

（中央社記者林克倫台北20日電）針對中國大陸領導人相關涉台談話，陸委會今晚表示，其關鍵應在於落實「傾聽民意、擴大民主參與、及保障人權與自由」，並真正承擔維護台海與區域和平穩定的責任。

陸委會表示，當前中國大陸進行制度變革與人事更替、宣示致力實現其發展目標與願景，其關鍵應在於落實「傾聽民意、擴大民主參與、及保障人權與自由」。

陸委會指出，面對兩岸新形勢的變化，中國大陸一再採取負面手段，強迫台灣接受其片面設定的兩岸關係發展方向，無視台灣尊嚴與民意期待，且拒絕透過心平氣和的溝通改善雙方關係，這些均非有助兩岸正向發展的健康舉措。