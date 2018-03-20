亞洲區生技展 台灣3新藥團隊行銷生醫新動能

BIO SPARK Showcase則由Stanford SPARK與BIO共同舉辦，每年甄選來自史丹佛及其他SPARK執行國家培訓團隊，於美國舊金山Bio Investor Forum向來自世界各地的生醫投資者或生技界專家進行簡報，藉此鼓勵及增進團隊與國外生醫產業領域網絡聯結，拓展產品開發資金與人脈，提升開發產品國際能見度與競爭性。

Bio Asia 19日及20日在日本東京舉行，是為創新產業量身訂做的合作論壇，匯集歐美地區的藥物開發公司，媒合與亞洲地區公司的研究及授權合作，提供生醫產業政策對話、新創與投資交流、新創與市場銜接、及一對一媒合會議的多元舞台。

Stanford SPARK與BIO首次於日本Bio Asia 國際會議中舉行BIO SPARK Showcase，甄選來自亞洲區SPARK執行國家，包括新加坡、台灣及日本共計7隊脫穎而出，其中，台灣有3支新藥團隊獲得肯定，分別為台灣大學教授曾宇鳳團隊的「改善精神分裂症之負性症狀與認知功能藥物」、台灣大學副教授忻凌偉團隊的「治療腸躁症之first-in-class新藥」、及台北醫學大學副研究員李雨青團隊的「開發治療癌症之抗體藥物」，可說是這次亞洲區的大贏家。

科技部政務次長暨生醫方案執行中心執行長蘇芳慶表示，生醫創新及新創的鏈結，將學校與產業無縫銜接的合作新模式，是台灣近年來積極努力的方向。

Biotechnology Innovation Organization (BIO)為世界知名的生物科技協會，專注於醫療照護、農業產業及環境生物技術創新環境的建立。SPARK計畫源於美國史丹佛大學，主要目的是協助大學將生醫研發成果轉譯為造福病患及社會的產品，提供產品開發鏈上包括轉譯、醫療法規、智財與談判、行銷與商業規劃等必要的訓練課程。（編輯：楊玫寧）1070320