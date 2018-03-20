協助越南台校改建 楊吉村捐款興學

（中央社河內20日電）越南僑務諮詢委員楊吉村今天捐贈1億越盾（約新台幣13萬元）給胡志明市台北學校，協助校方改建工程，為在越南就學的國民營造安全優質的校園。

為提供居留越南的台商子女享有與國內教育接軌的正規學校，以利回國升學，僑務委員會、經濟部、外交部與熱心台商捐贈募款下，於1994年籌設台商子弟學校，1997年8月6日創立胡志明市台北學校，至今超過20年。

台校學生自民國86學年度的66人，至106學年度學生已高達1071人，現有校舍除老舊外、空間明顯不敷使用，亟待改建，以營造安全優質的校園，但因學校經費有限，相關工程經費待籌措。