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中央社

否認棄股權換自由 沙國富豪親王原諒遭拘

中央社2018/03/20 22:17
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社利雅德20日綜合外電報導）享有「沙烏地阿拉伯的巴菲特」封號的富豪阿瓦里德親王今天表示，對於沙國政府在打貪行動中拘留他3個月，他選擇原諒一切。另外，他也否認為換取自由而放棄公司控制權。

法新社報導，沙國當局為了打擊貪腐，2017年11月4日起逮捕企業大亨和部長級官員共350名嫌犯，將他們拘禁在首都利雅德豪華的麗思卡爾頓酒店（Ritz-Carlton）。阿瓦里德親王（Al-Waleed binTalal）是其中最受矚目人士。

阿瓦里德親王與沙國政府達成未公開的財務協議後，已於1月初自這間現已惡名昭彰的酒店獲釋。如今他接受彭博訪問表示：「我不是口中說原諒但心中不遺忘的那種人。我說原諒時，同時也就遺忘了。」

阿瓦里德親王還說：「我們做生意一如往常，將繼續在沙烏地阿拉伯投資。我在沙國出生，也將死在這裡。」

阿瓦里德親王拒絕透露獲釋條件，只說這是「機密和祕密協議」。不過他說，這份協議能夠讓他在「完全無罪」和「無任何前提」的情況下，自由如常行事。

高居全球首富行列的阿瓦里德親王當時遭長時間拘留，在他身為主要投資人的眾多企業中引起軒然大波。一名沙國官員告訴法新社，阿瓦里德親王與當局達成類似其他多數被拘留者達成的財務協議，才換得自由之身；但他未透露金額數字。

然而，沙國檢察總長莫杰布（Sheikh Saudal-Mojeb）曾表示，這波打貪行動一共收回價值1070億美元（約新台幣3兆1244億元）各類資產，包括房地產、證券和現金。

阿瓦里德親王今天聲稱，他仍牢牢掌握在利雅德股市掛牌的沙烏地阿拉伯王國控股公司（KingdomHolding Co.）控制權。

阿瓦里德親王還說，他正與高盛集團（GoldmanSachs Group Inc.）在內的顧問公司合作，尋找總額高達30億美元（約新台幣879億元）的投資機會。（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1070320

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