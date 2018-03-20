否認棄股權換自由 沙國富豪親王原諒遭拘

（中央社利雅德20日綜合外電報導）享有「沙烏地阿拉伯的巴菲特」封號的富豪阿瓦里德親王今天表示，對於沙國政府在打貪行動中拘留他3個月，他選擇原諒一切。另外，他也否認為換取自由而放棄公司控制權。

法新社報導，沙國當局為了打擊貪腐，2017年11月4日起逮捕企業大亨和部長級官員共350名嫌犯，將他們拘禁在首都利雅德豪華的麗思卡爾頓酒店（Ritz-Carlton）。阿瓦里德親王（Al-Waleed binTalal）是其中最受矚目人士。

阿瓦里德親王與沙國政府達成未公開的財務協議後，已於1月初自這間現已惡名昭彰的酒店獲釋。如今他接受彭博訪問表示：「我不是口中說原諒但心中不遺忘的那種人。我說原諒時，同時也就遺忘了。」