鴻海小股東想抽FII 公司發聲明這麼說

富士康工業互聯網在上海A股上市，鴻海小股東想參與抽籤。不過礙於兩岸法令規定，台灣券商無法協助，且因抽籤程序複雜、作業時間緊迫，鴻海小股東恐來不及參與FII抽籤，引發鴻海股東不滿。

鴻海今天晚間發出聲明表示，為符合兩岸三地相關法令規定，且讓各項作業更達完善，公司尚需額外48小時的規劃，屆時再對外說明相關規劃內容。造成各股東諸多不便，敬請見諒。

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）鴻海旗下富士康工業互聯網（FII）最快3月底在中國上海A股上市，鴻海小股東想參與抽籤。鴻海晚間聲明，尚需額外48小時規劃，屆時再對外說明相關內容。

鴻海集團總裁郭台銘17日晚間為此向股東致歉，並表示他非常生氣，將懲處承辦單位，未來不會給券商任何承辦鴻海業務的機會；16日上午到現場參加券商說明會的股東，每人將給予新台幣5000元車馬費。

郭台銘說，相關執行上的障礙並不是完全無法克服，他會親自督辦，希望找到突破辦法，替鴻海小股東爭取機會。

郭台銘在1月底在股東臨時會上表示，要協助符合資格的台灣股東，處理富士康工業互聯網股票抽籤相關作業。

市場人士指出，目前富士康工業互聯網仍處於緘默期，預期最快3月底有機會在上海A股掛牌上市。

中國證券監督管理委員會8日晚間公告，第十七屆發行審核委員會2018年第41次發審委會議開會，富士康工業互聯網（首發）獲通過。

鴻海於1月31日召開股東臨時會，討論通過子公司富士康工業互聯網在中國大陸上市案。2月1日富士康工業互聯網向上海證券交易所申請送件海外證券市場掛牌交易，到3月8日獲得通過，期間過程只有36天。

中國大陸媒體日前指出，富士康工業互聯網走的是「即報即審」的特殊通道，未來富士康工業互聯網市值可能達到人民幣6825億元（約合新台幣3.16兆元），將成為A股龍頭股。（編輯：張良知）1070320