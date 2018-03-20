FB個資外洩 4大要點看「劍橋分析」

（中央社舊金山19日綜合外電報導）英國資料分析業者「劍橋分析」遭媒體踢爆，自2014年起不當擷取臉書用戶個資，成為在英國和美國陷入爭議性風暴的核心。

劍橋分析（Cambridge Analytica）最為人熟知的就是2016年曾幫美國總統川普競選，目前則面臨倫敦辦公室遭政府搜索、美國政府部門的質疑及臉書公司提出鑑識稽核要求等。以下是路透社整理這起事件的4項要點：

●如何創立

劍橋分析是戰略溝通實驗室集團（SCL Group）的分支，是一間政府和軍事承包商，自稱業務範圍從食品安全研究、反毒到政治活動，不一而足。據其官網，SCL已成立超過25年。