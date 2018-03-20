NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈騎士「綠燈亮衝第一」　秒被撞倒隱藏70年日軍機堡　遺址遭剷平不再害怕樓梯　更勝葡萄糖胺的法寶
中央社

馬里蘭校園槍擊案 含槍手共3人受傷命危

中央社2018/03/20 23:02
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）執法官員表示，美國馬里蘭州今天上午傳出校園槍擊事件，1名學生槍擊1男1女兩名學生後，遭校園維安人員制伏受傷，終結這起攻擊事件，受傷3人全都送醫且命危。

聖瑪麗斯郡（St. Mary's County）警長卡麥隆（Timothy Cameron）告訴微軟國家廣播公司（MSNBC），槍手在大米爾斯中學（Great Mills High School）開槍射傷1男1女學生後，遭一名校園維安人員制伏受傷，受傷3人全都送醫且命危。

媒體稍早前報導稱有數人中槍，部分傷者命危；校方先前證實，校園遭封鎖，且場面獲「控制」。

「巴爾的摩太陽報」（Baltimore Sun）引述郡官員報導說，共3人中槍。事發地點為美國首都華盛頓東南方的大米爾斯中學，距華府約90分鐘車程。

美國廣播公司新聞網（ABC News）引述聖瑪麗斯郡警察局消息報導，有數人中槍；國家廣播公司（NBC）也引述警方報導稱，部分傷者情況危急。

聖瑪麗斯郡公立學區（St. Mary's County PublicSchools）在網站上表示，這間學校遭封鎖，但現場狀況已獲「控制」。

在場學生佛利斯（Jonathan Freese）向美國有線電視新聞網（CNN）表示：「整件事發生的很快，就在開始上學後沒多久。」上學時間為當地上午8時（台灣時間晚間8時）。

佛利斯說：「警察很快就抵達，並做出反應。他們來了很多人員。警方現在逐一搜索教室，我們很快就會被護送出學校。」

馬里蘭州州長霍根（Larry Hogan）表示，他密切關注情勢發展，並在聲明中說：「我們為學生、教職員及緊急應變人員祈禱。」（譯者：陳乃瑜/核稿：劉學源）1070320

貢獻己力 旅印台人捐助印...越南前總理潘文凱逝世 全國...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan