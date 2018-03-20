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中央社

菲律賓發行熊貓債券 支持基建開支

中央社2018/03/20 23:22
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者林行健馬尼拉20日專電）為政府基礎建設計畫籌措資金，菲律賓今天首發價值14億6000萬人民幣的3年期熊貓債券，成為東南亞國家協會（ASEAN）第一個發行此種債券的主權國家。

菲律賓中央銀行投資關係處下午發布聲明說，菲國發行的3年期熊貓債券，以中國銀行為主承銷商、英商渣打銀行為共同主承銷商，票面利率5.00%，較基準利率高出35個基點，反映出投資人對菲國經濟成長及信用的信心。

聲明引述財政部長杜明奎（Carlos Dominguez III）說：「杜特蒂政府將全力維持成長動能，透過大筆投資基礎設施及人力資源，取得包容性經濟成長。政府將在維持健全經濟政策、財政自律的情況下，投入空前的公共開支。」

投資關係處表示，菲律賓政府首次發行人民幣面額債券，就受到中國及其他離岸市場的熱烈歡迎，超額認購6.32倍，創下熊貓債券主權發行者的最高紀錄。

此外，在中國的「債券通」計畫之下，離岸投資人占87.7%，也是熊貓債券主權發行者當中的最高離岸組合。

菲國這次發行的熊貓債券，券商願意接受的最高價達92億2000萬人民幣，在離岸與境內投資人的參與下，菲律賓成功分散了投資者群。

在杜特蒂的「建設、建設再建設」計畫之下，菲國未來5年大型基礎設施開支將達1500億美元，政府希望把預算赤字維持在國內生產毛額（GDP）的3%左右，並預期經濟成長每年可介於7.0%到8.0%之間。

這份聲明也說，菲國首發熊貓債券，象徵與中國的雙邊關係改善，與人民幣的關聯性也將提升。（編輯：郭中翰）1070320

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