NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈富邦蔣智賢球衣開賣　其他陸續推出騎士「綠燈亮衝第一」　秒被撞倒不再害怕樓梯　更勝葡萄糖胺的法寶
中央社

德州傳第5起爆炸案 與前4爆關連不明

中央社2018/03/20 23:34
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社奧斯汀／聖安東尼奧20日綜合外電報導）美國德州驚傳本月第5起爆炸案，一枚土製包裹炸彈本來要寄到發生前4起爆炸案的德州首府奧斯汀，今天凌晨卻在聯邦快遞公司配送中心引爆，造成一人受傷。

這枚炸彈在聖安東尼奧（San Antonio）附近的聯邦快遞（FedEx Corp.）配送中心引爆。警方懷疑共造成2人喪生、6人受傷的先前4起案件是「連環炸彈客」所為，不過官員未就這起爆炸跟先前案件是否有關表態。

頭3起爆炸案為包裹炸彈，遭放置在奧斯汀（Austin）東區幾處住宅門口；第4起則是裝有引爆線的裝置，18日在城西社區爆炸。官員表示，4枚炸彈構造雷同，顯然出自相同炸彈客之手。

警方則警告，與先前的炸彈相比，第5枚炸彈結構更為精密。

路透社報導，聖安東尼奧消防局在推特表示，當地時間午夜過後不久，這個包裹就在聖安東尼奧郊外謝茨（Schertz）一處配送中心引爆。當地位在奧斯汀南方約105公里。

消防官員表示，聯邦調查局（FBI）與美國菸酒槍炮及爆裂物管理局（Bureau of Alcohol, Tobacco,Firearms and Explosives）探員已到場調查。

他們並未公布包裹寄送地址。聯邦調查局發言人蜜雪兒．李（Michelle Lee）向「奧斯汀美國政治家日報」（Austin American Statesman）表示，這起案件可能跟尚未結束的其他調查有關。

他說：「在有機會仔細檢查證據本身前，我們還無法確定。」

身分未公布的受傷員工已被送醫，官員表示傷勢無生命危險。消防官員指出，當時約有75人在配送中心內工作。（譯者：陳乃瑜/核稿：何宏儒）1070320

脫歐效應 1/7歐洲企業把...綠色和平：歐美進口巴西硬木...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan