德州傳第5起爆炸案 與前4爆關連不明

（中央社奧斯汀／聖安東尼奧20日綜合外電報導）美國德州驚傳本月第5起爆炸案，一枚土製包裹炸彈本來要寄到發生前4起爆炸案的德州首府奧斯汀，今天凌晨卻在聯邦快遞公司配送中心引爆，造成一人受傷。

這枚炸彈在聖安東尼奧（San Antonio）附近的聯邦快遞（FedEx Corp.）配送中心引爆。警方懷疑共造成2人喪生、6人受傷的先前4起案件是「連環炸彈客」所為，不過官員未就這起爆炸跟先前案件是否有關表態。

頭3起爆炸案為包裹炸彈，遭放置在奧斯汀（Austin）東區幾處住宅門口；第4起則是裝有引爆線的裝置，18日在城西社區爆炸。官員表示，4枚炸彈構造雷同，顯然出自相同炸彈客之手。