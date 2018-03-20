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中央社

臉書個資外洩遭不當使用 英著手調查

中央社2018/03/20 23:43
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社倫敦20日綜合外電報導）英國資訊專員戴納姆今天表示，日前有報導指稱美國總統川普雇用的資料分析公司不當擷取約5000萬筆臉書用戶個資後，英國當局正調查臉書公司是否做足充分努力來保護資料。

在內部告密者揭露「劍橋分析」（CambridgeAnalytica）曾不當擷取約5000萬筆臉書用戶個資，幫助川普（Donald Trump）2016年美國總統競選活動後，戴納姆（Elizabeth Denham）正尋求搜索令，以搜查劍橋分析辦公室。劍橋分析的總部位於倫敦。

路透社報導，臉書股價19日收盤大跌近7%，市值蒸發近400億美元（約新台幣1兆1740億元），因為投資人擔心主管當局將制定新法加強監管，可能損害臉書公司的廣告業務並減損對用戶的吸引力。

戴納姆告訴英國廣播公司電台（BBC Radio）：「我們正研究臉書是否確保及保護臉書平台上的個資，及他們在發現個資遭擷取後是否堅定處理問題，以及人們是否被告知這項問題。」

臉書在歐洲的主要監管機構愛爾蘭資訊保護專員辦公室今天表示，他們正密切關注臉書的情勢發展，確保臉書對於應用程式開發商使用臉書資料的監督是有效的。

資訊保護專員辦公室聲明表示：「愛爾蘭資訊保護專員辦公室正密切關注愛爾蘭臉書公司情勢發展，了解臉書針對應用程式開發商及利用臉書平台第三方進行何種形式的積極監督，確保這類監督的有效性。」（譯者：陳彥鈞/核稿：劉學源）1070320

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