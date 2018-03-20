臉書個資外洩遭不當使用 英著手調查

（中央社倫敦20日綜合外電報導）英國資訊專員戴納姆今天表示，日前有報導指稱美國總統川普雇用的資料分析公司不當擷取約5000萬筆臉書用戶個資後，英國當局正調查臉書公司是否做足充分努力來保護資料。

在內部告密者揭露「劍橋分析」（CambridgeAnalytica）曾不當擷取約5000萬筆臉書用戶個資，幫助川普（Donald Trump）2016年美國總統競選活動後，戴納姆（Elizabeth Denham）正尋求搜索令，以搜查劍橋分析辦公室。劍橋分析的總部位於倫敦。

路透社報導，臉書股價19日收盤大跌近7%，市值蒸發近400億美元（約新台幣1兆1740億元），因為投資人擔心主管當局將制定新法加強監管，可能損害臉書公司的廣告業務並減損對用戶的吸引力。