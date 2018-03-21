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兒童節活動超好康　陪孩子探索視覺發展　尋找小小畢卡索

記者簡毓芬／綜合報導2018/03/21 11:00
▲北歐Jordan牙刷兒童節活動，Finding Jordan Picasso首次在台灣舉辦。（圖／翻攝自官網）
▲北歐Jordan牙刷兒童節活動，Finding Jordan Picasso首次在台灣舉辦。（圖／翻攝自官網）

一年一度的兒童節即將到來，在北歐擁有口腔護理近百年經驗的北歐牙刷品牌Jordan自去年引進台灣後，便積極推動兒童口腔衛生保健的觀念。近日公布品牌年度盛事，Finding Jordan Picasso著色比賽活動，自即日起至3/26受理著色比賽徵件，並提供多項大獎，讓爸爸媽媽們在兒童節有新的活動選擇。

這次北歐Jordan牙刷也特別選在4月4日兒童節當天，在大直美麗華舉辦品牌日暨Finding Picasso著色比賽的頒獎典禮，並邀請MOMO台的櫻花姊姊與糖果姊姊於下午兩點半與小朋友們同樂，也邀請了人氣超夯的部落客「家有小怪獸」媽媽擔任現場講評。

活動獎項更是不手軟，除了競賽組別分為大童組與小童組外，獎項更有Apple iPad和 Asus Zenpad，以及媽媽們最愛的IRIS ohyama IC-FAC2等大獎，現場還會有繪畫攤位活動、遊戲及畫作展示區，要讓小朋友們度過一個難忘的兒童節。

Finding Jordan Picasso活動在亞洲已經行之有年，過往在馬來西亞及泰國舉辦，都吸引近千名孩童參與，今年是第一次到台灣舉辦，北歐Jordan牙刷台灣總代理柏炬總經理邱文鵬表示，有感日前衛福部公布的調查資料，3歲前的小朋友齲齒比例約6成，到了6歲後齲齒比例更是近8成，在台灣學童蛀牙比例偏高的情況下，口腔衛生保健的觀念實在刻不容緩。

另外像是身心障礙或發展遲緩的小朋友，因不懂刷牙技巧，蛀牙率更是高達約95%。因此這次舉辦這樣的活動，也特別與財團法人中華民國發展遲緩兒童基金會合作，不僅要捐出關懷基金，也預計提供牙刷免費使用，期望透過這樣的關懷，能降低孩童蛀牙的機率，共同為身心障礙及發展遲緩兒童的口腔保健進一份心力。

線上報名網址：https://findingpicassotw.com/

關鍵字北歐jordan牙刷兒童節finding jordan picasso刷牙蛀牙口腔保健尋找小小畢卡索
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