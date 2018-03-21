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政治巷仔內》國民黨反空汙、打深澳大旗下的思考

記者戴祺修／台北報導2018/03/21 08:17
▲深澳電廠環評過關引發國民黨立委不滿，國民黨立委拿著標語抗議。（資料照／記者陳明安攝）
▲深澳電廠環評過關引發國民黨立委不滿，國民黨立委拿著標語抗議。（資料照／記者陳明安攝）

2018 年底國民黨選戰主軸之一，就是要主打空汙議題，並把範圍從大台中擴大到整個中彰投，甚至是雲嘉等地，因此國民黨在推動反空汙公投時，特地將中部地區的提名人匯聚一堂，營造反空汙全民運動的聲勢，也要替年底的公投綁大選打響第一槍。

不過，雖然黨中央在三方會議中強勢主導空汙公投，但黨團似乎有不同看法，有黨團成員指出，公投綁大選的做法不是不行，但是不應該由國民黨出面主導，應該是作為側翼，輔助民間團體推動，讓公投更具備合理性以及避免政黨色彩過重，這也是當初通過公投法的盤算。

另一方面，也有人認為，公投雖然說從現在就開始連署，但是最終投票的日期是落在十一月底，時間還非常長，目前立法院內政在進行空汙法修法，國門黨與民進黨還在角力之中，若最終空汙法修正的結果足以讓國民黨對選民交代，那空汙公投存在的價值則是低落。

若空汙法修法結果不盡理想，自然可以打民進黨多數暴力，能源政策是拿民眾的健康發電，此時空汙公投的價值雖然存在，但也彰顯黨團戰力不足，所以不論如何都應該先把焦點放在立院的攻防之中。

而自從深澳燃煤電廠環評以一票之差通過之後，站在反空汙的大戰略之下，國民黨團也開始進行攻防，多次在立院召開記者會，委員會與院會中都甲動抗議，甚至一度讓院會停擺，看起來頗有戰果。

但也有部分智庫成員憂心，國民黨畢竟是要重返執政的政黨，在能源政策上遲早會需要受到檢驗，目前因為政治氛圍核電是喊不出口，綠電不能作為基載電源，不能拿來招搖撞騙，唯一可行的方案火力發電又在反空汙的大旗之下，要嚴格檢視，現在的砲火拿捏要是不夠精準，恐怕會現為自己重返執政的路布下一個關卡。

黨團首席副書記長曾銘宗則表示，當初三方平台在討論公投議題時，有討論過許多題目，但最終認為核食與空汙是能夠獲得最多民眾認同的議題，而國民黨對於能源政策的立場一貫是穩健、漸進的廢核，絕對不會像民進黨一樣是政治金光黨，從在野時宣稱即便用電增加也不缺電，到現在還要拿民眾的健康來發電。

至於近期猛攻深澳燃煤電廠的議題，曾銘宗表示，立法院的議題攻防都十分動態，會選擇深澳議題就是因為環保署副署長詹順貴立場轉彎，投下環評贊成票，在過程中也都與黨保持充分的溝通，他相信空汙與能源政策會是民進黨執政下去的最大痛處。

關鍵字深澳電廠反空汙公投能源政策曾銘宗詹順貴
賴祥蔚》府院首長請搬到深澳電廠旁

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