「RO仙境傳說Online」人氣職業　嶄新蛻變

韓商格雷維蒂直營線上遊戲《RO仙境傳說Online》今(20)日更新叛亂者的蛻變，除了玩家眾所矚目的叛亂者、日影忍者、月影忍者的等級擴充外，上述職業的專用裝備變異時光靴也將在同日更新，同時恐怖玩具工廠副本強力卡片掉落，也是本次更新改版不可錯過重點之一。

本次更新神槍手系、忍者系等級可從160擴充至175，職業素質上限也從125→130，同時HP系數大幅上調，有助於提升生存率。其中，忍者的代表技能「一閃擊」也因此次更新，在攻擊方面也加強了對敵的傷害。

裝備方面，玩家關注的變異時光靴，也將在這次的更新中可在夢魘古城與福金的管家進行兌換，福金的工藝匠人可以進行打洞，若想進行附魔則找到黑暗的魔法匠人即可。