「RO仙境傳說Online」人氣職業　嶄新蛻變

韓商格雷維蒂直營線上遊戲《RO仙境傳說Online》今(20)日更新叛亂者的蛻變，除了玩家眾所矚目的叛亂者、日影忍者、月影忍者的等級擴充外，上述職業的專用裝備變異時光靴也將在同日更新，同時恐怖玩具工廠副本強力卡片掉落，也是本次更新改版不可錯過重點之一。
本次更新神槍手系、忍者系等級可從160擴充至175，職業素質上限也從125→130，同時HP系數大幅上調，有助於提升生存率。其中，忍者的代表技能「一閃擊」也因此次更新，在攻擊方面也加強了對敵的傷害。
裝備方面，玩家關注的變異時光靴，也將在這次的更新中可在夢魘古城與福金的管家進行兌換，福金的工藝匠人可以進行打洞，若想進行附魔則找到黑暗的魔法匠人即可。
神槍手系以「亡命之徒」技能為基準，提升了神槍手的技能運用及技能倍率；且下修了大部分叛亂者技能的詠唱時間，和技能後延遲，改善叛亂者遊玩的流暢性。
除上述的攻擊技能調整外，為了平衡及優化，叛亂者輔助技能也更新如下：
左輪手槍系的「墮落天使」調整技能使用方式，成為移動用技能，如「弓身彈影」的使用方式。
霰彈槍系中則改善「強制驅逐」技能，更新後將可以大幅消除敵人的BUFF狀態。
此外，「白金祭壇」則修改為禦敵屏障，在防禦方面提升，可以抵抗大部分的物理攻擊。
在薑餅城的偏避之地，恐怖玩具工廠副本更新了全新卡片，擊敗不懷好意的幽魂時和陰森惡靈有機率掉落惡毒幽靈卡片及邪靈南瓜卡片，當遭受物理/魔法攻擊時，將有高機率對敵人施以詛咒；而副本中的BOSS席琳基米的卡片，是少數可以對敵人施放致命傷口的稀有道具，也提升了許多魔法攻擊力，對於注重城戰的玩家，更是一張可提昇戰鬥優勢的卡片。
韓商格雷維蒂為感謝玩家一路的陪伴與支持，讓RO這個大家庭總是充滿著歡笑，特別選在4月的時候約大家出遊重返童心，這次將在台北及高雄舉辦輕春同樂會，繼上次的烤肉會廣受玩家好評後，這次又會是怎麼樣的歡聚模式呢，詳細報名及活動方式預計在3/23公布，請玩家務必鎖定官方網站及粉絲團。