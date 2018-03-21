是元介拍床戲零措施　GG差點掉出來

金鐘系列電視電影《阿青，回家了》，由是元介、沈建宏、王琄以及王樂妍攜手演出，劇中是元介飾演哥哥「楊駿」，其中讓他最印象深刻的就是與王琄前輩下跪求情的一場戲，「為了想救弟弟，道歉下跪那一幕，讓我最崩潰，第一次哭到導演喊卡，依然沒有辦法收住情緒，哭到工作人員過來扶我，還是無法起來，覺得很可怕！」

劇中是元介與王樂妍有突破尺度的親密床戲，是元介被導演要求床戲要表現獸性的一面，因戲中所扮演的「楊駿」屬於基層的勞動者，唯一的自信來自於弟弟跟女友，女友就是他宣洩的對象。是元介坦言，這次拍攝是出道14年以來最大的尺度，也沒有任何的防範措施，「重點是動作，彷彿把房事的動作一覽無遺的表現出來，過程很寫實！」