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娛樂

是元介拍床戲零措施　GG差點掉出來

記者徐郁雯／台北報導2018/03/21 08:30
▲是元介、王樂妍上演親密床戲。（圖／中天提供，2018.03.20）
▲是元介、王樂妍上演親密床戲。（圖／中天提供，2018.03.20）

金鐘系列電視電影《阿青，回家了》，由是元介、沈建宏、王琄以及王樂妍攜手演出，劇中是元介飾演哥哥「楊駿」，其中讓他最印象深刻的就是與王琄前輩下跪求情的一場戲，「為了想救弟弟，道歉下跪那一幕，讓我最崩潰，第一次哭到導演喊卡，依然沒有辦法收住情緒，哭到工作人員過來扶我，還是無法起來，覺得很可怕！」 

劇中是元介與王樂妍有突破尺度的親密床戲，是元介被導演要求床戲要表現獸性的一面，因戲中所扮演的「楊駿」屬於基層的勞動者，唯一的自信來自於弟弟跟女友，女友就是他宣洩的對象。是元介坦言，這次拍攝是出道14年以來最大的尺度，也沒有任何的防範措施，「重點是動作，彷彿把房事的動作一覽無遺的表現出來，過程很寫實！」


▲是元介、王樂妍上演親密床戲。（圖／中天提供，2018.03.20）

是元介透露與女生拍床戲，重點是女生一定要在很安全、不害怕的情況下拍攝才行。當時拍攝床戲，王樂妍穿的是長裙子，但是元介被導演臨時要求脫到只剩內褲，他回想：「那天內褲很緊，只要影片截圖放大，那個形狀就很明顯！如果不小心掉出來就只能這樣了。」該劇將於3月31日晚間11點，在中天綜合台36頻道播出。


▲是元介、王樂妍上演親密床戲。（圖／中天提供，2018.03.20）

關鍵字阿青，回家了是元介王樂妍沈建宏王琄
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