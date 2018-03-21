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政治

名家論壇》賴祥蔚／府、院首長請搬到深澳電廠旁

文／賴祥蔚2018/03/21 08:00
▲立法院會16日上午進行行政院長賴清德（前左）施政總質詢，賴清德列席備詢前受訪表示，深澳火力發電廠用乾淨的煤，設備是超超臨界的機組，發電排放出來的污染量，跟天然氣差不多。對於宜蘭希望納入影響範圍，賴清德說，依法來。中央社記者謝佳璋攝107年3月16日
▲立法院會16日上午進行行政院長賴清德（前左）施政總質詢，賴清德列席備詢前受訪表示，深澳火力發電廠用乾淨的煤，設備是超超臨界的機組，發電排放出來的污染量，跟天然氣差不多。對於宜蘭希望納入影響範圍，賴清德說，依法來。中央社記者謝佳璋攝107年3月16日

深澳電廠日前通過環評，即將重新走向燃煤發電。消息一出，全台震動，擔心已經遮蔽中南部的空氣汙染，會進一步荼毒北台灣的千萬人，基隆市、新北市、桃園市以及宜蘭縣，通通有奬。

批評的聲浪在這幾天大爆發：有人駡主持會議的詹順貴在國民黨執政時是環保鬥士，等民進黨執政之後當了環保署副署長，竟變成環保殺手。

有人駡民進黨盲目反核，不僅因為停用核四廠已經浪費了六、七千億元新台幣，現在還要啟動火力發電來危害全台灣人的健康，殊不知空氣汙染是全世界第四大死因。

還有人罵說，英國、法國等全世界民主先進國家都紛紛宣布要停止燃煤發電，台灣不但逆向而行，而且自稱最會溝通的政府，現在都一意孤行，完全不管民意。

反駁的聲音也不停還擊：行政院長賴清德說會用「乾淨的媒」，還說如果一套防汙染設備不夠就用兩套。

有人說現在的新設備進步多了，是用「超超臨界」，雖然這個設備12年前就被台灣拒絕過。

也有人說民主台灣，選出了蔡英文總統，當然就是完全支持反核，既然要反核，為了台灣的能源需求，只好選擇火力發電，沒有第二條路。

明明應該可以就事論事的能源政策與燃煤火力發電，現在似乎又變成兩個陣營在各說各話。

民進黨政府一向精於計算，這次執意要在新北市推動燃煤火力發電，當然不會事先不知道這一定會引爆強烈的民怨。既然如此，為什麼還要硬推？各界猜測很多，有人猜是擔心今年暑假會爆發電力不足的危機，嚴重衝擊年底大選。有人猜是可能跟日本或美國談好要進口設備與原料了，不買不行。還有人猜測是決策高層被台電或廠商蒙騙，不了解汙染的後果。

不管怎麼辯、不管怎麼猜、不管怎麼擋，看起來民進黨政府已經鐵了心要推動燃煤火力發電，假如真的是這樣，或許可以從傳播的角度來提供三點建議給政府參考，應該可以有效化解疑慮：

一、總統、院長、各部會首長，立即宣布都搬到深澳電廠附近，不是遷戶籍喔，而是真的搬過去，只要自己搬去，一星期住三天即可，更不必禍及全家老小。總統跟政府首長身體力行，證明不怕汙染，這麼一來，還有人會繼續質疑空氣污染嗎？

二、總統跟院長一起開記者會宣布：只要台灣空氣汙染的情況因為新增的燃煤發電而惡化，而且超過現在保證的程度，立刻一起辭職下台。

三、台灣未來因為空氣汙染而死亡的人數比例，如果超過現在的水準，而且汙染來源可以歸咎於燃煤發電，不但國家賠償，現在負責決策的政府首長也負連帶賠償責任。

要求三點都做到如果太嚴苛，只要總統與院長願意搬到深澳電廠旁，住在新北市的我立刻公開支持這個政策，就算最後賠上自己的健康也認了。

●作者：賴祥蔚／台灣藝術大學廣播電視學系教授、中華傳播管理學會理事長

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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蕭亞譚爆柯拿錢給官員　市府回應了政治巷仔內》藍反空汙大旗下的思考

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